राजस्थान: जर्जर स्कूलों के मुद्दे पर CJP पर बरसे मदन राठौड़, बोले- विदेश से मिला पैसा स्कूलों को दे देते

राजस्थान में जर्जर स्कूलों को लेकर नागरिक संगठन CJP की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने CJP पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर संगठन को विदेश से पैसा मिला है तो उसे स्कूलों के विकास के लिए खर्च करना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और CJP ऐसे मामलों में केवल श्रेय लेने का प्रयास कर रहा है।

बगरू के जर्जर स्कूल का मुद्दा उठाया

बगरू के एक जर्जर स्कूल का जिक्र करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि जिस स्कूल का मुद्दा CJP की ओर से उठाया गया है, उसके निर्माण के लिए सरकार करीब आठ महीने पहले ही राशि स्वीकृत कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि स्कूल का नया भवन पहले से ही बनाया जाना था और इसके लिए जरूरी राशि भी पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी। ऐसे में CJP की ओर से इस मुद्दे को उठाकर श्रेय लेने का कोई औचित्य नहीं है।

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‘CJP के पहुंचने के बाद पैसा स्वीकृत हुआ हो तो सरकार दोषी’

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि CJP के वहां पहुंचने के बाद सरकार ने स्कूल के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की है, तो सरकार को दोषी माना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनके मुताबिक, स्कूल के निर्माण के लिए करीब आठ महीने पहले ही राशि स्वीकृत हो चुकी थी और निर्माण की प्रक्रिया पहले से ही तय थी।

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बारिश के मौसम में निर्माण में आती हैं दिक्कतें

मदन राठौड़ ने कहा कि बरसात के मौसम में नए भवन का निर्माण करने और पुराने जर्जर भवन को गिराने में कुछ व्यावहारिक परेशानियां आती हैं। इसके बावजूद सरकार बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है और स्कूलों से जुड़े स्वीकृत कार्यों को प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जा रहा है।

‘सिर्फ श्रेय लेने के लिए नाटक करना ठीक नहीं’

CJP पर टिप्पणी करते हुए राठौड़ ने कहा कि केवल श्रेय लेने के लिए इस तरह का नाटक करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और जिन कार्यों के लिए पहले ही राशि स्वीकृत हो चुकी है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर CJP ने स्कूल के लिए कोई मदद की है तो वह बताए। क्या संगठन स्कूल के लिए कोई राशि लेकर गया है?

‘विदेश से मिला पैसा स्कूलों को दे देते’

मदन राठौड़ ने कहा कि अगर CJP को विदेशों से पैसा मिला है तो वही पैसा स्कूलों के विकास में लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से स्वीकृत सरकारी काम को लेकर आंदोलन करने और फिर उसका श्रेय लेने का क्या मतलब है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार बच्चों के हित में काम कर रही है। स्कूलों से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार के स्तर पर जरूरी प्रक्रिया जारी है और पहले से स्वीकृत निर्माण कार्य भी प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे।