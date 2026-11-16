मौसम अपडेट: राजस्थान में बढ़ने लगी सर्दी, पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म; अगले पांच दिन शुष्क रहेगा मौसम

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट आएगी। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ेगा। नवंबर के मध्य में ही प्रदेश के कई शहरों में सर्दी महसूस होने लगी है।

बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी में हुई हल्की बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और शेखावाटी के कुछ इलाकों में बादल छाए रहे। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी दर्ज की गई। हालांकि, अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही आसमान साफ होने लगा है। इसके साथ ही ठंडी हवाओं का प्रभाव भी बढ़ रहा है।

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मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे रात के समय ठंड बढ़ेगी और सुबह-शाम लोगों को सर्दी का ज्यादा अहसास होगा।

नवंबर के मध्य में ही बदलने लगा मौसम

राजस्थान में नवंबर के मध्य से ही सर्दी का असर दिखने लगा है। हालांकि, 14 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब मौसम में बदलाव के बाद रात और सुबह के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है।



जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और सीकर सहित कई शहरों में सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है। वहीं, प्रदेश के उत्तरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी दिखाई देने लगा है।

जयपुर में दिन में धूप, सुबह-शाम बढ़ेगी ठिठुरन

राजधानी जयपुर में फिलहाल आसमान साफ रहने और दिन में धूप खिलने का अनुमान है। हालांकि, सुबह और देर रात चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण सर्दी महसूस होने लगी है। उपलब्ध तापमान आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट होने से गुलाबी ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

बीकानेर में बारिश के बाद साफ हुआ मौसम

बीकानेर संभाग में पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बाद अब मौसम साफ हो गया है। यहां अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन शाम होते ही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड का अहसास बढ़ सकता है।

चूरू और शेखावाटी में रात के तापमान में आएगी गिरावट

चूरू और शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद यहां रातें ठंडी होने लगी हैं। ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्का कोहरा भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में सीकर, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है।

अगले पांच दिन बारिश की संभावना नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल राजस्थान में किसी नए पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं है। ऐसे में अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश की गतिविधियां थमने के बाद तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के चलते सर्दी धीरे-धीरे बढ़ेगी। मौसम में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए लोगों को सुबह और शाम घर से बाहर निकलते समय हल्के गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।