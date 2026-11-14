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राजस्थान का मौसम: आज और कल बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट, 16 नवंबर से बढ़ेगी सर्दी

Sat, 14 Nov 2026 06:59 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Sat, 14 Nov 2026 06:59 AM IST
सार

पश्चिमी विक्षोभ के असर से 14 और 15 नवंबर को जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 16 नवंबर से उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के तापमान में दो से चार डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात में सर्दी बढ़ेगी।

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Rajasthan Weather: Rain Alert in Jodhpur, Bikaner; Temperatures to Drop by 4 Degrees
मौसम, जयपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 नवंबर को जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

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मौसम में इस बदलाव के बाद प्रदेश में सर्दी का असर भी बढ़ेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 16 नवंबर से उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट शुरू होगी। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे सुबह और रात के समय ठंड बढ़ जाएगी।

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जोधपुर-बीकानेर में बारिश और तेज हवाओं की संभावना

पश्चिमी विक्षोभ का असर जोधपुर और बीकानेर संभाग में ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 और 15 नवंबर को इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

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शेखावाटी में भी बदलेगा मौसम

सीकर, चूरू और झुंझुनूं सहित शेखावाटी क्षेत्र में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। यहां 14 और 15 नवंबर को बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद 16 नवंबर से तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर तेज होगा। खासकर सीकर और चूरू में रात के तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ सकती है।

जयपुर में भी बढ़ेगी ठंड

राजधानी जयपुर में बारिश की संभावना कम है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों की आवाजाही रह सकती है। इसके बाद 16 नवंबर से तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ेगा। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

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