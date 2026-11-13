राजस्थान: जयपुर में हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टेच्यू स्थापित, सचिन और धोनी के साथ मिली जगह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Fri, 13 Nov 2026 03:53 PM IST
सार
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टेच्यू जयपुर के नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम में स्थापित किया गया है। करीब एक साल की मेहनत के बाद तैयार इस प्रतिमा का शुक्रवार को हरमनप्रीत ने खुद अनावरण किया। यहां सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के वैक्स स्टेच्यू भी पहले से मौजूद हैं।
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विस्तार
भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर अब जयपुर के नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम में वैक्स स्टेच्यू के रूप में नजर आएंगी। उनकी प्रतिमा को तैयार करने में म्यूजियम की टीम ने करीब एक साल का समय लगाया। शुक्रवार को जयपुर के आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम में हरमनप्रीत ने खुद अपने वैक्स स्टेच्यू से पर्दा हटाया। इस मौके पर उन्होंने इसे अपने लिए गर्व का पल बताया।
चेहरे से लेकर पहनावे तक, हर बारीकी पर दिया ध्यान
हरमनप्रीत कौर के वैक्स स्टेच्यू को वास्तविक रूप देने के लिए हिस्टॉरिका म्यूजियम की टीम ने करीब एक साल तक काम किया। इस दौरान उनके चेहरे की बनावट, शारीरिक हाव-भाव, पहनावे और व्यक्तित्व से जुड़ी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिमा तैयार करने का उद्देश्य केवल उनकी बाहरी छवि को उकेरना नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और क्रिकेट के मैदान पर बनी पहचान को भी दर्शाना रहा।
शुक्रवार को जयपुर के आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम में हरमनप्रीत ने खुद अपने वैक्स स्टेच्यू का अनावरण किया। उन्होंने इस मौके को अपने लिए गर्व का पल बताया। उनका कहना था कि भारतीय क्रिकेट के जाने-माने सितारों के साथ जयपुर में उनका वैक्स स्टेच्यू स्थापित होना खास अनुभव है।
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विश्व कप जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट को दिलाई नई पहचान
हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने वर्ष 2025 में पहली बार महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। साथ ही देशभर में महिला क्रिकेट को लेकर उत्साह और रुचि भी बढ़ी। ऐसे में जयपुर के म्यूजियम में हरमनप्रीत का वैक्स स्टेच्यू स्थापित होना उनके खेल योगदान और उपलब्धियों को सम्मान देने के तौर पर देखा जा रहा है।
सचिन तेंदुलकर और धोनी के साथ अब हरमनप्रीत
नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम देश की जानी-मानी हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों के वैक्स स्टेच्यू के लिए पहचान रखता है। यहां क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के वैक्स स्टेच्यू पहले से स्थापित हैं। अब हरमनप्रीत कौर का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है।
खास बात यह है कि म्यूजियम में पुरुष क्रिकेटरों के साथ भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी को भी जगह मिली है। इससे महिला क्रिकेट की उपलब्धियों और खिलाड़ियों को मिल रही पहचान को प्रदर्शित किया जा सकेगा। जयपुर आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए हरमनप्रीत की यह प्रतिमा आकर्षण का नया केंद्र बन सकती है।
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चेहरे से लेकर पहनावे तक, हर बारीकी पर दिया ध्यान
हरमनप्रीत कौर के वैक्स स्टेच्यू को वास्तविक रूप देने के लिए हिस्टॉरिका म्यूजियम की टीम ने करीब एक साल तक काम किया। इस दौरान उनके चेहरे की बनावट, शारीरिक हाव-भाव, पहनावे और व्यक्तित्व से जुड़ी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिमा तैयार करने का उद्देश्य केवल उनकी बाहरी छवि को उकेरना नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और क्रिकेट के मैदान पर बनी पहचान को भी दर्शाना रहा।
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शुक्रवार को जयपुर के आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम में हरमनप्रीत ने खुद अपने वैक्स स्टेच्यू का अनावरण किया। उन्होंने इस मौके को अपने लिए गर्व का पल बताया। उनका कहना था कि भारतीय क्रिकेट के जाने-माने सितारों के साथ जयपुर में उनका वैक्स स्टेच्यू स्थापित होना खास अनुभव है।
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विश्व कप जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट को दिलाई नई पहचान
हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने वर्ष 2025 में पहली बार महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। साथ ही देशभर में महिला क्रिकेट को लेकर उत्साह और रुचि भी बढ़ी। ऐसे में जयपुर के म्यूजियम में हरमनप्रीत का वैक्स स्टेच्यू स्थापित होना उनके खेल योगदान और उपलब्धियों को सम्मान देने के तौर पर देखा जा रहा है।
सचिन तेंदुलकर और धोनी के साथ अब हरमनप्रीत
नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम देश की जानी-मानी हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों के वैक्स स्टेच्यू के लिए पहचान रखता है। यहां क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के वैक्स स्टेच्यू पहले से स्थापित हैं। अब हरमनप्रीत कौर का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है।
खास बात यह है कि म्यूजियम में पुरुष क्रिकेटरों के साथ भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी को भी जगह मिली है। इससे महिला क्रिकेट की उपलब्धियों और खिलाड़ियों को मिल रही पहचान को प्रदर्शित किया जा सकेगा। जयपुर आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए हरमनप्रीत की यह प्रतिमा आकर्षण का नया केंद्र बन सकती है।