राजस्थान: जयपुर में हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टेच्यू स्थापित, सचिन और धोनी के साथ मिली जगह

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हरमनप्रीत कौर के वैक्स स्टेच्यू को वास्तविक रूप देने के लिए हिस्टॉरिका म्यूजियम की टीम ने करीब एक साल तक काम किया। इस दौरान उनके चेहरे की बनावट, शारीरिक हाव-भाव, पहनावे और व्यक्तित्व से जुड़ी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिमा तैयार करने का उद्देश्य केवल उनकी बाहरी छवि को उकेरना नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और क्रिकेट के मैदान पर बनी पहचान को भी दर्शाना रहा।शुक्रवार को जयपुर के आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम में हरमनप्रीत ने खुद अपने वैक्स स्टेच्यू का अनावरण किया। उन्होंने इस मौके को अपने लिए गर्व का पल बताया। उनका कहना था कि भारतीय क्रिकेट के जाने-माने सितारों के साथ जयपुर में उनका वैक्स स्टेच्यू स्थापित होना खास अनुभव है।हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने वर्ष 2025 में पहली बार महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। साथ ही देशभर में महिला क्रिकेट को लेकर उत्साह और रुचि भी बढ़ी। ऐसे में जयपुर के म्यूजियम में हरमनप्रीत का वैक्स स्टेच्यू स्थापित होना उनके खेल योगदान और उपलब्धियों को सम्मान देने के तौर पर देखा जा रहा है।नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम देश की जानी-मानी हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों के वैक्स स्टेच्यू के लिए पहचान रखता है। यहां क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के वैक्स स्टेच्यू पहले से स्थापित हैं। अब हरमनप्रीत कौर का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है।खास बात यह है कि म्यूजियम में पुरुष क्रिकेटरों के साथ भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी को भी जगह मिली है। इससे महिला क्रिकेट की उपलब्धियों और खिलाड़ियों को मिल रही पहचान को प्रदर्शित किया जा सकेगा। जयपुर आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए हरमनप्रीत की यह प्रतिमा आकर्षण का नया केंद्र बन सकती है।