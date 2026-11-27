राजस्थान की ऐतिहासिक बावड़ियों को कचरे और अतिक्रमण से बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ ने जयपुर और सीकर जिलों की आठ ऐतिहासिक बावड़ियों से तत्काल कचरा हटाने, गाद की सफाई करने और उनके संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के निर्देश दिए हैं। बावड़ियों के आसपास अतिक्रमण हटाने, बाड़ लगाने और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा गया है।

यह आदेश मूल आवेदन संख्या 249/2026 (CZ) आकांक्षा मोदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में 27 नवंबर को जारी किया गया। मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. प्रशांत गर्गव की पीठ ने की।

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फतेहपुर की नवाब अलाफ खान की बावड़ी की हालत पर चिंता

आवेदन में बताया गया कि जयपुर और सीकर जिलों की आठ ऐतिहासिक बावड़ियों में नगर निकायों का कचरा, निर्माण मलबा, प्लास्टिक, पशुओं का गोबर और अन्य अपशिष्ट डाले जा रहे हैं। इससे इन ऐतिहासिक जल संरचनाओं के अस्तित्व और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।

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विशेष रूप से सीकर जिले के फतेहपुर स्थित नवाब अलाफ खान की बावड़ी की बदहाल स्थिति का मामला उठाया गया। यहां कचरा भरने, अतिक्रमण और कथित तौर पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट डाले जाने की शिकायत की गई है।

यह आवेदन वास्तुकार, शहरी नियोजक और संग्रहालय विशेषज्ञ आकांक्षा मोदी ने पेश किया था। वे 'बावड़ी बाईसा' पहल के जरिए राजस्थान की पारंपरिक बावड़ियों के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का काम कर रही हैं। उनके अनुसार, अब तक प्रदेश में करीब 467 बावड़ियों का मानचित्रण और 223 का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया जा चुका है।



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बावड़ियों के चारों ओर लगेगी बाड़, बनेगा बफर जोन

NGT ने संबंधित विभागों को बावड़ियों के संरक्षण के लिए कई निर्देश दिए हैं। इनमें सबसे अहम हैं:

- सभी चिन्हित बावड़ियों से तत्काल कचरा हटाया जाए और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना गाद की सफाई हो।

- पारंपरिक निर्माण तकनीकों के जरिए बावड़ियों का संरक्षण और पुनर्स्थापन किया जाए।

- बावड़ियों के चारों ओर करीब 15 फीट ऊंची बाड़ लगाई जाए।

- जहां संभव हो, 10 से 20 मीटर का बफर जोन विकसित किया जाए।

- अतिक्रमण की पहचान कर उन्हें हटाया जाए और जिम्मेदार लोगों के