राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे तेज होने लगा है। उत्तरी हवाओं के चलने से प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान गिर रहा है। शेखावाटी में ठंड का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 नवंबर को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। अगले दो से चार दिनों में तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप खिलने से मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ेगा। खासकर उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी के इलाकों में रातें ज्यादा ठंडी होने लगी हैं।

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जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। इन शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट होगी।

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जयपुर में दिन में धूप, सुबह-रात बढ़ेगी ठंड

राजधानी जयपुर में बुधवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुबह ठंडी हवाओं के कारण हल्की सिहरन महसूस होगी, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सुहावना रहेगा। जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में रात का पारा और नीचे जा सकता है।

जोधपुर, उदयपुर और कोटा में भी बदलेगा मौसम का मिजाज

जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। इन इलाकों में दिन का तापमान 27 से 30 डिग्री और रात का तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में धूप के कारण गर्माहट रहेगी, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने से सर्दी महसूस होगी।

शेखावाटी में सबसे ज्यादा ठंड, फतेहपुर में 7.4 डिग्री पारा

प्रदेश में सर्दी का सबसे ज्यादा असर फिलहाल शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सीकर, चूरू और फतेहपुर में रात का तापमान तेजी से नीचे आया है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में यहां पारे में और गिरावट आने की संभावना है। सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा रहेगा।

अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। इसके चलते अगले दो से चार दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की गतिविधियां नहीं होने और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री तक गिरावट संभव है। ऐसे में सुबह और शाम घर से निकलते समय गर्म कपड़े साथ रखना बेहतर होगा।