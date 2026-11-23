राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज पर महत्वपूर्ण विधिक व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर अवार्ड जारी होने तक की अवधि का ब्याज कर योग्य आय की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे में बीमा कंपनियां इस ब्याज राशि पर टीडीएस की कटौती नहीं कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल, जस्टिस भुवन गोयल तथा जस्टिस समीर जैन की फुल बेंच ने इस संबंध में भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने माना कि धारा 171 के अधीन दिया जाने वाला ब्याज भी मूल क्षतिपूर्ति का ही स्वरूप है।

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उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाला ब्याज क्षतिपूर्ति का ही अभिन्न हिस्सा है। जब तक यह राशि कर के दायरे में नहीं आती, तब तक इस पर आयकर का नियम लागू नहीं होता। अदालत ने यह व्यवस्था भी स्पष्ट की कि भुगतान पर टीडीएस की कटौती केवल उसी स्थिति में संभव है, जब किसी दावेदार को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल राशि पचास हजार रुपये से अधिक हो। यदि बीमा कंपनी ने गैर-कर योग्य राशि पर टीडीएस काट लिया है, तो संबंधित दावेदार आयकर विभाग से रिफंड का दावा प्रस्तुत कर सकता है।इस कानूनी विवाद की शुरुआत मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले से हुई थी, जिसमें एमएसीटी अधिकरण ने पीड़ित पक्ष की क्लेम याचिका को स्वीकार करते हुए क्षतिपूर्ति राशि के साथ याचिका दायर करने की तिथि से ब्याज देने का आदेश दिया था। बीमा कंपनी ने इस ब्याज राशि का भुगतान करते समय टीडीएस काट लिया। बीमा कंपनी के इस कदम के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राहुल जोशी ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि ब्याज की राशि भी वस्तुतः क्षतिपूर्ति के समान ही होती है। इसलिए इसे कर योग्य आय मानकर टीडीएस काटना पूरी तरह अनुचित है।उच्च न्यायालय में इस मामले की प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पूर्व में उच्च न्यायालय की अलग-अलग एकल व खंडपीठों ने इस कानूनी बिंदु पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए थे। एकरूपता के अभाव के कारण उत्पन्न भ्रम को समाप्त करने के लिए इस विषय को विस्तृत व्याख्या हेतु फुल बेंच को संदर्भित किया गया था।