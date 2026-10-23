राजस्थान: छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति की तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक मिलेगा मौका
राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं के विद्यार्थियों को राहत देते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर तीस नवंबर कर दी गई है। यह छूट शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी।
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राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को राहत मिली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है।
विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार ने बताया कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।
पहले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 और सत्र 2025-26 के लिए 15 अक्टूबर 2026 तय थी। विभाग ने अब दोनों सत्रों के लिए तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है। इससे विद्यार्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
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