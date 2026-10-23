राजस्थान: छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति की तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक मिलेगा मौका

राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को राहत मिली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है।

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