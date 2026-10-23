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राजस्थान: छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति की तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक मिलेगा मौका

Fri, 23 Oct 2026 04:30 PM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Fri, 23 Oct 2026 04:30 PM IST
सार

राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं के विद्यार्थियों को राहत देते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर तीस नवंबर कर दी गई है। यह छूट शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी।

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Rajasthan Extends Biometric Attendance Deadline for Scholarship Students to November 30
छात्रवृत्ति। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को राहत मिली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है।

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विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार ने बताया कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

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पहले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 और सत्र 2025-26 के लिए 15 अक्टूबर 2026 तय थी। विभाग ने अब दोनों सत्रों के लिए तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है। इससे विद्यार्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

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