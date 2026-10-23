राजस्थान: गैरहाजिर डॉक्टरों को चिकित्सा विभाग का अंतिम नोटिस, जानें कब तक का दिया गया समय?

सेवारत कोटे के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी पर नहीं लौटने वाले चिकित्सकों के खिलाफ राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने लंबे समय से लगातार अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों को अंतिम नोटिस जारी किया है। इसमें संबंधित डॉक्टरों को 27 अक्टूबर तक निदेशालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपस्थित होकर संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले चिकित्सकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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