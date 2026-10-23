जयपुर: दादू दयाल महासभा की बैठक के फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में तीन गिरफ्तार

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जयपुर के मोती डूंगरी थाना पुलिस ने श्री दादू दयाल महासभा से जुड़े विवाद में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनके आधार पर रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।