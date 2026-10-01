जयपुर: लग्जरी घड़ियों के शोरूम पर बड़ी चोरी, शटर तोड़कर लाखों की घड़ियां ले गए बदमाश

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों ने शटर तोड़ने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया। रात के अंधेरे में बदमाशों ने लोहे की रॉड की मदद से शोरूम के बाहरी शटर को उखाड़ा और भीतर दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने शो-केस, मेज और स्टोर रूम में रखी कीमती घड़ियों को समेटकर अपने साथ लाए थैलों में भर लिया। बदमाशों ने पूरी वारदात को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि आसपास किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरी करने के बाद सभी आरोपी मौके से आसानी से फरार हो गए।विशेष पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। फुटेज में बृहस्पतिवार तड़के करीब चार बजे पांच से सात बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने लोहे की रॉड से शोरूम का शटर तोड़ा और केवल कुछ ही मिनटों में घड़ियां चोरी कर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों द्वारा मौके पर छोड़ी गई लोहे की रॉड को जब्त कर लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है।पुलिस टीम ने एफएसएल विशेषज्ञों के साथ मिलकर मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए। शोरूम मालिक और प्रबंधन फिलहाल चोरी गई घड़ियों की कुल संख्या और उनके मूल्य का मिलान करने में लगे हुए हैं। अभी तक चोरी हुए माल की सटीक कीमत स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस की कई टीमें आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं।