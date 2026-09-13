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सिरोही: कल सुबह आठ बजे खुलेगी ईवीएम, छह निकायों के प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला

Sun, 13 Sep 2026 10:16 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 10:16 PM IST
सार

Rajasthan News: सिरोही जिले में नगर निकाय चुनाव-2026 की मतगणना सोमवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबूराज मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा और आबूराज में पांच-पांच, जबकि आबूरोड में आठ टेबल पर मतगणना होगी।
 

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Sirohi District Election Officer inspected the Aburaj vote-counting center
सिरोही नगर परिषद एवं नगरपालिका चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्वसिंह तोमर ने रविवार को नगरीय निकाय चुनाव-2026 के संबंध में आबूराज मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
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मतगणना की सभी तैयारियां पूरी
नगर निकाय चुनाव-2026 के तहत जिले में नगरीय निकाय के प्रथम एवं द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव-2026 के प्रथम चरण में शिवगंज, आबूरोड एवं मंडार नगरपालिकाओं तथा द्वितीय चरण में सिरोही नगर परिषद, पिंडवाड़ा एवं आबूराज नगरपालिका में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी। नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना संबंधित निकाय के मतगणना स्थलों पर सोमवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी।
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पांच निकायों में पांच-पांच टेबल पर गिनती
सिरोही नगर निकाय आम चुनाव-2026 की मतगणना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन सिरोही के हॉल में होगी। इसके लिए पांच टेबल निर्धारित की गई हैं। स्ट्रॉन्ग रूम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के कमरा नंबर दो में बनाया गया है।
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शिवगंज में मतगणना राजकीय महाविद्यालय के कमरा नंबर आठ में होगी। यहां भी पांच टेबल निर्धारित हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग रूम कमरा नंबर नौ में बनाया गया है। पिंडवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरा नंबर सात में पांच टेबल पर मतगणना होगी। यहां स्ट्रॉन्ग रूम कमरा नंबर छह में है।

आबूराज और आबूरोड में अलग व्यवस्था
आबूराज नगर निकाय की मतगणना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आबूपर्वत के हॉल में होगी। यहां पांच टेबल निर्धारित की गई हैं और स्ट्रॉन्ग रूम कमरा नंबर 15 में बनाया गया है। आबूरोड नगर निकाय की मतगणना राजकीय महाविद्यालय आबूरोड के कमरा नंबर 23 में होगी। यहां अन्य निकायों की तुलना में अधिक आठ टेबल निर्धारित की गई हैं।


मंडार की मतगणना का विवरण अलग
जिले में प्रथम चरण में मंडार नगरपालिका में भी मतदान हुआ था। हालांकि उपलब्ध जानकारी में मंडार के मतगणना स्थल, टेबल और स्ट्रॉन्ग रूम का विवरण नहीं दिया गया है। सोमवार सुबह 8 बजे से सभी संबंधित निकायों में मतगणना शुरू होने के साथ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आने लगेगा।
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