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राजस्थान: पहले बहू ने किया सलाम, अब ससुर ने पढ़ा कलमा; चूरू में राजेंद्र राठौड़ परिवार के वीडियो की चर्चा

Wed, 11 Nov 2026 03:48 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चूरू Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 11 Nov 2026 03:48 PM IST
सार

राजस्थान के चूरू जिले में पंचायतीराज चुनाव के प्रचार के बीच भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कलमा पढ़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिथिसर गांव में भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह के समर्थन में सभा के दौरान उन्होंने धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया।

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पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ - फोटो : bihar

विस्तार
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राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के प्रचार के बीच चूरू जिले की जिला परिषद सीट वार्ड संख्या 23 सुर्खियों में है। भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनकी बहू और भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह राठौड़ का 'सलाम वालेकुम' का जवाब देते हुए वीडियो भी चर्चा में आया था। अब दोनों वीडियो को लेकर राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में चर्चा हो रही है।

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राजेंद्र राठौड़ ने पिथिसर गांव में जिला परिषद के वार्ड 23 से भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कलमा पढ़कर सभी धर्मों के लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खुदा और भगवान अलग-अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। हम सब एक हैं और सभी के शरीर में एक जैसा खून बहता है।

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राजेंद्र राठौड़ ने सुनाया धार्मिक सद्भाव का संदेश

सभा में राठौड़ ने कलमा पढ़ने के साथ धार्मिक सद्भाव का संदेश देने वाली पंक्तियां भी सुनाईं। उन्होंने कहा, 'ईश्वर-अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जात-पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होय।' उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को अलग-अलग नहीं समझने की बात कही। उनका यह संबोधन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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बहू कनिका सिंह के सलाम वालेकुम के जवाब की भी हुई थी चर्चा

इससे पहले पिथिसर गांव में ही चुनाव प्रचार के दौरान कनिका सिंह राठौड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था। सभा में लोगों का अभिवादन करते समय एक व्यक्ति ने उन्हें 'सलाम वालेकुम' कहा। इस पर कनिका सिंह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। उनके इस जवाब पर सभा में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। इसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया था।

वार्ड 23 में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला

चूरू जिला परिषद के वार्ड संख्या 23 में भाजपा ने कनिका सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने उनके सामने आशा स्वामी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सांसद राहुल कस्वां और विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं।


ऐसे में इस वार्ड का चुनावी मुकाबला लगातार चर्चा में बना हुआ है। भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह के अभिवादन वाले वीडियो के बाद अब उनके ससुर राजेंद्र राठौड़ के कलमा पढ़ने वाले वीडियो ने भी चुनाव प्रचार को सुर्खियों में ला दिया है।

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