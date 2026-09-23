राजस्थान: सभापति पद, 15 करोड़ और वायरल ऑडियो... खैरथल में आरोप-प्रत्यारोप से गरमाई सियासत

खैरथल नगर परिषद के नवनियुक्त सभापति विक्रम सिंह चौधरी उर्फ विक्की चौधरी ने मुंडावर विधायक ललित यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभापति का दावा है कि उन्हें कांग्रेस का सभापति बनाने के लिए विधायक ललित यादव की ओर से कथित तौर पर 10 से 15 करोड़ रुपये की मांग रखी गई थी। विक्की चौधरी के अनुसार, इतनी बड़ी रकम देने से इनकार करने के बाद कांग्रेस की ओर से किसी दूसरे प्रत्याशी को सभापति पद का टिकट दे दिया गया। हालांकि, विधायक ललित यादव ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है।

सभापति ने ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी किया दावा

विक्की चौधरी ने दावा किया कि कथित तौर पर बड़ी रकम की मांग से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जो इन दिनों वायरल हो रही है। इस कथित ऑडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, वायरल ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सभापति के आरोपों के संबंध में जब मुंडावर विधायक ललित यादव से कथित वायरल ऑडियो में 10 से 15 करोड़ रुपये की मांग को लेकर बातचीत की गई, तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

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विधायक बोले- आरोप पूरी तरह अनर्गल, मानहानि का केस करूंगा

विधायक ललित यादव ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह अनर्गल हैं। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे।

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इस तरह दोनों पक्षों के आमने-सामने आने के बाद खैरथल की स्थानीय राजनीति में विवाद बढ़ गया है। एक ओर सभापति विक्की चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला दिया है, वहीं विधायक ललित यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है।

वायरल ऑडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं

फिलहाल कथित वायरल ऑडियो की सत्यता और उसमें दर्ज बातचीत की वास्तविकता स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुई है। ऐसे में मामले में सामने आई जानकारी दोनों पक्षों के आरोपों और बयानों पर आधारित है। कथित ऑडियो की वास्तविकता और लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।