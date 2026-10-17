जयपुर: आज से 20 अक्तूबर तक ट्रैफिक व्यवस्था बदली, आमेर और चारदीवारी में टूरिस्ट बसों की एंट्री बंद; जानें रूट

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चारदीवारी क्षेत्र के व्यापारियों से अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े करने की अपील की गई है। इनमें जेडीए की भूमिगत रामनिवास बाग पार्किंग, चौगान स्टेडियम पार्किंग और आतिश मार्केट के अंदर स्थित पार्किंग शामिल हैं। यातायात का दबाव बढ़ने पर सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ की ओर आने वाले सामान्य यातायात को चार दरवाजा, घोड़ा निकास रोड और रामगंज चौपड़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा।बांदरवाल गेट से आने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी, सार्दुल सिंह की नाल और गणगौरी बाजार की ओर जा सकेंगे। हालांकि, गणगौरी बाजार से सार्दुल सिंह की नाल होते हुए सिटी पैलेस की तरफ यातायात संचालित नहीं होगा। बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर सामान्य यातायात सड़क के दोनों ओर से जारी रहेगा।आमेर क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू होगी। दिल्ली रोड से आमेर फोर्ट जाने वाले पर्यटकों के वाहन आमेर तिराहा से धोबीघाट चौराहा, रामगढ़ मोड़ और आमेर रोड होते हुए किले तक पहुंच सकेंगे। रामगढ़ मोड़ से आमेर की ओर सामान्य यातायात जारी रहेगा। वहीं, जयगढ़ टी-पॉइंट से रामगढ़ मोड़ की ओर यातायात बंद रहेगा। इस मार्ग से आने वाले वाहनों को आमेर की तरफ भेजा जाएगा।आमेर से रामगढ़ मोड़ की ओर यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा आमेर तिराहा से आमेर गांधी चौक की ओर भी वाहन नहीं जा सकेंगे। आमेर से जयपुर शहर आने वाले वाहन आमेर तिराहा, दिल्ली रोड, गलता गेट और ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे।पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा देने के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से तैयार की जा रही परियों का बाग पार्किंग का अस्थायी संचालन भी किया जा रहा है। यातायात पुलिस की ओर से की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य चार दिन के अवकाश के दौरान आमेर और चारदीवारी क्षेत्र में यातायात को सुचारु बनाए रखना और पर्यटकों को परेशानी से बचाना है।