जयपुर: पुराने स्कूल फ्रेंड ने नाबालिग को मिलने बुलाकर किया दुष्कर्म, पॉक्सो में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता का पुराना स्कूल मित्र है, जिसने धोखे से उसे मिलने बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया।

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पुलिस के अनुसार पीड़िता जयपुर की रहने वाली है और शहर के ही एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी युवक भी कुछ साल पहले इसी स्कूल में पढ़ाई करता था। स्कूल में पढ़ने के दौरान ही आरोपी ने नाबालिग से दोस्ती कर ली थी। इसके बाद आरोपी मोबाइल कॉल के जरिये पीड़िता से लगातार बातचीत करने लगा था।अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आरोपी युवक ने पीड़िता पर मिलने का दबाव बनाकर उसे बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। जब पीड़िता ने आरोपी की इस हरकत का विरोध किया तो उसने छात्रा को डराया-धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद देर शाम जब पीड़िता अपने घर लौटी तो परिजनों ने उससे देरी की जानकारी मांगी। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई।परिजनों के साथ थाने पहुंची नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करके उसका मेडिकल करवाया। इसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को धरदबोचा। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से मामले के संबंध में आगे की पूछताछ कर रही है।