जयपुर में दिनदहाड़े 42 लाख की लूट: बैंक कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर बैग छीना और भागे; जांच में जुटी पुलिस

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यह वारदात अक्षयपात्र चौराहे के समीप स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम बूथ पर घटी। बैंक के तीन कर्मचारी एटीएम मशीन से राशि निकालने के लिए बूथ में आए थे। सुबह लगभग 10:42 बजे कर्मचारी बैग में 42 लाख रुपये भरकर बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक पास में खड़े हेलमेट पहने दो बदमाश तेज रफ्तार पावर बाइक से उनके पास पहुंचे। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर बैंक कर्मचारियों को डराया और हथियार के दम पर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। लुटेरों ने बैंककर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी की, फिर बाइक पर तेजी से फरार हो गए।रामनगरिया थाना पुलिस ने शहरभर में बदमाशों को पकड़ने के लिए कड़ी नाकाबंदी करवा दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पीड़ित बैंक कर्मचारियों से वारदात के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस टीमें एटीएम बूथ तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।ये भी पढ़ें-पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों को बैंक कर्मचारियों द्वारा एटीएम से रुपये निकालकर ले जाने के समय की जानकारी थी। बदमाशों ने बाकायदा रेकी करने के बाद निकाय चुनाव की मतगणना और गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर को चुना, ताकि पुलिस की व्यस्तता का लाभ उठाया जा सके।