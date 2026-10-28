जयपुर: वोट बचाओ-लोकतंत्र बचाओ महारैली की तैयारी, अलका लांबा आज करेंगी प्रेसवार्ता,राजस्थान की भागीदारी पर फोकस

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वे दोपहर 12 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, इंदिरा गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली वोट बचाओ–लोकतंत्र बचाओ महारैली की तैयारियों और राजस्थान से अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर जानकारी दी जाएगी।

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कांग्रेस की ओर से आयोजित इस महारैली को मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े अभियान के तौर पर पेश किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूचियों में पारदर्शिता, मताधिकार की सुरक्षा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित महारैली के माध्यम से आवाज बुलंद की जाएगी।जयपुर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा राजस्थान में महिला कांग्रेस की भूमिका और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर भी दिशा-निर्देश दे सकती हैं। कांग्रेस का लक्ष्य महारैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं, युवाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वोट जनता की सबसे बड़ी ताकत है और इसकी रक्षा के लिए जनजागरण के साथ सामूहिक प्रयास भी आवश्यक हैं। उन्होंने महिला कांग्रेस की प्रदेश और जिला इकाइयों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। कांग्रेस के अनुसार महारैली के जरिए मतदाता अधिकारों की रक्षा, मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।दोपहर 12 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट बचाओ–लोकतंत्र बचाओ महारैली की तैयारियां और राजस्थान की भागीदारी रहेगा।