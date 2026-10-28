फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur: Alka Lamba to Brief Media on Congress Rally Plans for November 1 at Delhi's Ramlila Maidan

जयपुर: वोट बचाओ-लोकतंत्र बचाओ महारैली की तैयारी, अलका लांबा आज करेंगी प्रेसवार्ता,राजस्थान की भागीदारी पर फोकस

Wed, 28 Oct 2026 11:35 AM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Wed, 28 Oct 2026 11:35 AM IST
सार

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 नवंबर को होने वाली ‘वोट बचाओ–लोकतंत्र बचाओ’ महारैली की तैयारियों पर बात करेंगी। इस बातचीत में राजस्थान से अधिक से अधिक भागीदारी जुटाने की रणनीति पर फोकस रहेगा।

विज्ञापन
Jaipur: Alka Lamba to Brief Media on Congress Rally Plans for November 1 at Delhi's Ramlila Maidan
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जयपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वे दोपहर 12 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, इंदिरा गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली वोट बचाओ–लोकतंत्र बचाओ महारैली की तैयारियों और राजस्थान से अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर जानकारी दी जाएगी।

विज्ञापन


कांग्रेस की ओर से आयोजित इस महारैली को मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े अभियान के तौर पर पेश किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूचियों में पारदर्शिता, मताधिकार की सुरक्षा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित महारैली के माध्यम से आवाज बुलंद की जाएगी।
विज्ञापन


जयपुर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा राजस्थान में महिला कांग्रेस की भूमिका और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर भी दिशा-निर्देश दे सकती हैं। कांग्रेस का लक्ष्य महारैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: राजस्थान: हिरासत में मौत पर मुआवजा योजना तीन महीने में लागू करे सरकार, हाईकोर्ट का आदेश


राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं, युवाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वोट जनता की सबसे बड़ी ताकत है और इसकी रक्षा के लिए जनजागरण के साथ सामूहिक प्रयास भी आवश्यक हैं। उन्होंने महिला कांग्रेस की प्रदेश और जिला इकाइयों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। कांग्रेस के अनुसार महारैली के जरिए मतदाता अधिकारों की रक्षा, मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

दोपहर 12 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट बचाओ–लोकतंत्र बचाओ महारैली की तैयारियां और राजस्थान की भागीदारी रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed