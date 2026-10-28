राजस्थान पंचायत चुनाव लाइव: दोपहर तीन बजे तक बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान, जयपुर में 49.45 प्रतिशत वोट पड़े

04:17 PM, 28-Oct-2026 जयपुर में दोपहर तीन बजे तक 49.45 प्रतिशत मतदान जयपुर में दोपहर तीन बजे तक 49.45 प्रतिशत मतदान हुआ। झुंझुनूं में 48.19 प्रतिशत, सिरोही में 47.76 प्रतिशत और करौली में 47.16 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अजमेर में 46.18 प्रतिशत, राजसमंद में 45.27 प्रतिशत और सीकर में 44.51 प्रतिशत वोट पड़े।

जालोर में सबसे कम 44.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। भीलवाड़ा में 43.87 प्रतिशत, पाली में 43.29 प्रतिशत और डूंगरपुर में 43.17 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। जयपुर में दोपहर तीन बजे तक 49.45 प्रतिशत मतदान हुआ। झुंझुनूं में 48.19 प्रतिशत, सिरोही में 47.76 प्रतिशत और करौली में 47.16 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अजमेर में 46.18 प्रतिशत, राजसमंद में 45.27 प्रतिशत और सीकर में 44.51 प्रतिशत वोट पड़े।जालोर में सबसे कम 44.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। भीलवाड़ा में 43.87 प्रतिशत, पाली में 43.29 प्रतिशत और डूंगरपुर में 43.17 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

04:17 PM, 28-Oct-2026 झालावाड़ में 52.50 प्रतिशत वोटिंग झालावाड़ में 52.50 प्रतिशत, कोटपूतली-बहरोड़ में 52.12 प्रतिशत, नागौर में 52.05 प्रतिशत और अलवर में 51.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। दौसा में 50.51 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। झालावाड़ में 52.50 प्रतिशत, कोटपूतली-बहरोड़ में 52.12 प्रतिशत, नागौर में 52.05 प्रतिशत और अलवर में 51.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। दौसा में 50.51 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

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04:16 PM, 28-Oct-2026 दोपहर तीन बजे तक: बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान दोपहर तीन बजे तक बांसवाड़ा में 57.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। बाड़मेर में 56.49 प्रतिशत, उदयपुर में 55.70 प्रतिशत और कोटा में 55.51 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। बीकानेर में 54.53 प्रतिशत और जोधपुर में 54.25 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर तीन बजे तक बांसवाड़ा में 57.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। बाड़मेर में 56.49 प्रतिशत, उदयपुर में 55.70 प्रतिशत और कोटा में 55.51 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। बीकानेर में 54.53 प्रतिशत और जोधपुर में 54.25 प्रतिशत मतदान हुआ।

04:06 PM, 28-Oct-2026 बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान, जयपुर में 49.45 प्रतिशत वोट पड़े राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान जारी है। सुबह 10 बजे, दोपहर एक बजे और दोपहर तीन बजे जारी मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में कई जिलों में वोटिंग बढ़ी है। दोपहर तीन बजे तक बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा 57.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। बाड़मेर में 56.49 प्रतिशत और उदयपुर में 55.70 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। जयपुर में 49.45 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि जालोर में 44.28 प्रतिशत वोट पड़े।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान जारी है। सुबह 10 बजे, दोपहर एक बजे और दोपहर तीन बजे जारी मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में कई जिलों में वोटिंग बढ़ी है। दोपहर तीन बजे तक बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा 57.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। बाड़मेर में 56.49 प्रतिशत और उदयपुर में 55.70 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। जयपुर में 49.45 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि जालोर में 44.28 प्रतिशत वोट पड़े।

03:04 PM, 28-Oct-2026 बाड़मेर में बढ़ रहा मतदान का प्रतिशत

बाड़मेर में अब तक हुआ मतदान बाड़मेर : 35.74% (31,600 मत)

बाड़मेर ग्रामीण : 40.64% (22,438 मत)

बाटाडू: 45.39 % (17,229 मत)

भींयाड़ : 42.83 % (18,134 मत)

बिशाला: 40.94% (14,854 मत)

डूगेरों का तला : 40.29% (13,506 मत)

शिव : 39.46% (23,486 मत)

कुल पोल हुए मत: 1,41,247

कुल मतदान प्रतिशत: 39.99 %

02:58 PM, 28-Oct-2026 जनसमस्याओं पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, अरवड़-संतोषपुरा में मतदान का बहिष्कार भीलवाड़ा जिले की फूलियाकलां पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव के दौरान जनसमस्याओं को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई। पुरानी अरवड़ और संतोषपुरा के मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बनवारीलाल बैरवा मौके पर पहुंचे। ग्राम पुरानी अरवड़ में नहर का पानी तालाब में नहीं छोड़ने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या का समाधान नहीं होने के कारण उन्होंने मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। वहीं, संतोषपुरा में लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में असंतोष है। दोनों स्थानों पर मतदान बहिष्कार की सूचना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ।

भीलवाड़ा जिले की फूलियाकलां पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव के दौरान जनसमस्याओं को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई। पुरानी अरवड़ और संतोषपुरा के मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बनवारीलाल बैरवा मौके पर पहुंचे। ग्राम पुरानी अरवड़ में नहर का पानी तालाब में नहीं छोड़ने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या का समाधान नहीं होने के कारण उन्होंने मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। वहीं, संतोषपुरा में लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में असंतोष है। दोनों स्थानों पर मतदान बहिष्कार की सूचना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ।

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02:57 PM, 28-Oct-2026 भीलवाड़ा की पंचायत समितियों में एक बजे तक का मतदान प्रतिशत



आसींद पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 32.34% वोटिंग, शाहपुरा में 32.13 और हुरड़ा में 31.52% मतदान, शंभूगढ़ में 31.00 और सहाड़ा में 29.37% वोटिंग, फूलियाकलां में 28.85 और रायपुर में 28.03% मतदान आसींद पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 32.34% वोटिंग, शाहपुरा में 32.13 और हुरड़ा में 31.52% मतदान, शंभूगढ़ में 31.00 और सहाड़ा में 29.37% वोटिंग, फूलियाकलां में 28.85 और रायपुर में 28.03% मतदान

01:31 PM, 28-Oct-2026 राजस्थान पंचायत चुनाव राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान जारी है। दोपहर एक बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बाड़मेर में सबसे ज्यादा 39.99 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में 39.18 प्रतिशत, जोधपुर में 38.97 प्रतिशत और कोटा में 38.26 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं, जालोर में सबसे कम 15.69 प्रतिशत मतदान हुआ।



जयपुर में 33.12 प्रतिशत मतदान, नागौर में 35.90 फीसदी वोट पड़े



दोपहर एक बजे तक जयपुर में 33.12 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। नागौर में 35.90 प्रतिशत, कोटपूतली-बहरोड़ में 35.27 प्रतिशत और सिरोही में 35.24 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। दौसा में 34.53 प्रतिशत और बीकानेर में 32.61 प्रतिशत मतदान हुआ।



कई जिलों में 30 प्रतिशत से ज्यादा मतदान



दोपहर एक बजे तक डूंगरपुर में 31.76 प्रतिशत और भीलवाड़ा में 30.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। झालावाड़ में 28.66 प्रतिशत, झुंझुनूं में 27.82 प्रतिशत, उदयपुर में 27.75 प्रतिशत, अजमेर में 27.48 प्रतिशत और अलवर में 27.11 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।



जालोर, करौली और सीकर में मतदान की रफ्तार धीमी



दोपहर एक बजे तक जालोर में सबसे कम 15.69 प्रतिशत मतदान हुआ। करौली में 23.32 प्रतिशत, सीकर में 23.43 प्रतिशत और राजसमंद में 24.19 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पाली में 24.75 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान जारी है। दोपहर एक बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बाड़मेर में सबसे ज्यादा 39.99 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में 39.18 प्रतिशत, जोधपुर में 38.97 प्रतिशत और कोटा में 38.26 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं, जालोर में सबसे कम 15.69 प्रतिशत मतदान हुआ।दोपहर एक बजे तक जयपुर में 33.12 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। नागौर में 35.90 प्रतिशत, कोटपूतली-बहरोड़ में 35.27 प्रतिशत और सिरोही में 35.24 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। दौसा में 34.53 प्रतिशत और बीकानेर में 32.61 प्रतिशत मतदान हुआ।दोपहर एक बजे तक डूंगरपुर में 31.76 प्रतिशत और भीलवाड़ा में 30.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। झालावाड़ में 28.66 प्रतिशत, झुंझुनूं में 27.82 प्रतिशत, उदयपुर में 27.75 प्रतिशत, अजमेर में 27.48 प्रतिशत और अलवर में 27.11 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।दोपहर एक बजे तक जालोर में सबसे कम 15.69 प्रतिशत मतदान हुआ। करौली में 23.32 प्रतिशत, सीकर में 23.43 प्रतिशत और राजसमंद में 24.19 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पाली में 24.75 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

11:36 AM, 28-Oct-2026 Rajasthan Panchayat Chunav Voting Live Updates: राजस्थान में पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान जारी है। पंचायत समिति वार जारी आंकड़ों के अनुसार, कोटा की खैराबाद पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 20.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। वहीं, अलवर की उमरेण में 19.88 प्रतिशत और बीकानेर की बीठनोक में 19.14 प्रतिशत वोट पड़े हैं। दूसरी ओर, उदयपुर की गोगुंदा पंचायत समिति में सबसे कम 8.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।



खैराबाद और उमरेण में मतदान की रफ्तार तेज



मतदान के आंकड़ों में झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति में 19.08 प्रतिशत, जोधपुर की झंवर मुख्यालय पाल रोड में 18.11 प्रतिशत और मंडोर में 17.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। बाड़मेर की बटाडू में 17.49 प्रतिशत, डूंगरपुर की पालदेवल में 17.36 प्रतिशत और कोटा की चेचट में 17.32 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।



जयपुर की जालसू पंचायत समिति में 16.45 प्रतिशत मतदान



जयपुर जिले की जालसू पंचायत समिति में 16.45 प्रतिशत मतदान हुआ है। शाहपुरा में 16.29 प्रतिशत, आमरसर में 15.73 प्रतिशत, आमेर में 14.21 प्रतिशत और रामपुरा डाबड़ी में 13.13 प्रतिशत वोट पड़े हैं।



अलवर की उमरेण में 19.88 प्रतिशत वोटिंग



अलवर जिले की उमरेण पंचायत समिति में 19.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। मालाखेड़ा में 16.60 प्रतिशत, लक्ष्मणगढ़ में 13.23 प्रतिशत, थानागाजी में 12.93 प्रतिशत और राजगढ़ में 9.91 प्रतिशत मतदान हुआ है।



जोधपुर की झंवर मुख्यालय पाल रोड में 18.11 प्रतिशत मतदान



जोधपुर जिले की झंवर मुख्यालय पाल रोड पंचायत समिति में 18.11 प्रतिशत और मंडोर में 17.89 प्रतिशत मतदान हुआ है। केरू में 16.86 प्रतिशत, ओसियां में 16.29 प्रतिशत, उम्मेदनगर में 16.15 प्रतिशत और बिलाड़ा में 15.91 प्रतिशत वोट पड़े हैं।



बाड़मेर और बीकानेर की पंचायत समितियों में मतदान



बाड़मेर की बटाडू पंचायत समिति में 17.49 प्रतिशत और बाड़मेर ग्रामीण में 15.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। बीकानेर पंचायत समिति में 15.74 प्रतिशत, हदां में 15.80 प्रतिशत और कोलायत में 16.45 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले हैं।



गोगुंदा, मुंडवा और देवगढ़ में मतदान कम



कम मतदान वाली पंचायत समितियों में उदयपुर की गोगुंदा 8.66 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है। नागौर की मुंडवा पंचायत समिति में 8.93 प्रतिशत और राजसमंद की देवगढ़ में 9.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। डूंगरपुर की आसपुर में 9.52 प्रतिशत, करौली की नादौती में 9.73 प्रतिशत और उदयपुर की सुलाव पंचायत समिति में 9.80 प्रतिशत वोट पड़े हैं।



कई पंचायत समितियों में मतदान 10 प्रतिशत के आसपास



अलवर की राजगढ़ पंचायत समिति में 9.91 प्रतिशत, नागौर की डेगाना में 10.13 प्रतिशत, भीलवाड़ा की रायपुर में 10.26 प्रतिशत और पाली की देसूरी में 10.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के आंकड़ों में पंचायत समितियों के बीच अंतर देखने को मिल रहा है। मतदान के आगे के आंकड़ों के साथ तस्वीर और स्पष्ट होगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान जारी है। पंचायत समिति वार जारी आंकड़ों के अनुसार, कोटा की खैराबाद पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 20.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। वहीं, अलवर की उमरेण में 19.88 प्रतिशत और बीकानेर की बीठनोक में 19.14 प्रतिशत वोट पड़े हैं। दूसरी ओर, उदयपुर की गोगुंदा पंचायत समिति में सबसे कम 8.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।मतदान के आंकड़ों में झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति में 19.08 प्रतिशत, जोधपुर की झंवर मुख्यालय पाल रोड में 18.11 प्रतिशत और मंडोर में 17.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। बाड़मेर की बटाडू में 17.49 प्रतिशत, डूंगरपुर की पालदेवल में 17.36 प्रतिशत और कोटा की चेचट में 17.32 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।जयपुर जिले की जालसू पंचायत समिति में 16.45 प्रतिशत मतदान हुआ है। शाहपुरा में 16.29 प्रतिशत, आमरसर में 15.73 प्रतिशत, आमेर में 14.21 प्रतिशत और रामपुरा डाबड़ी में 13.13 प्रतिशत वोट पड़े हैं।अलवर जिले की उमरेण पंचायत समिति में 19.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। मालाखेड़ा में 16.60 प्रतिशत, लक्ष्मणगढ़ में 13.23 प्रतिशत, थानागाजी में 12.93 प्रतिशत और राजगढ़ में 9.91 प्रतिशत मतदान हुआ है।जोधपुर जिले की झंवर मुख्यालय पाल रोड पंचायत समिति में 18.11 प्रतिशत और मंडोर में 17.89 प्रतिशत मतदान हुआ है। केरू में 16.86 प्रतिशत, ओसियां में 16.29 प्रतिशत, उम्मेदनगर में 16.15 प्रतिशत और बिलाड़ा में 15.91 प्रतिशत वोट पड़े हैं।बाड़मेर की बटाडू पंचायत समिति में 17.49 प्रतिशत और बाड़मेर ग्रामीण में 15.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। बीकानेर पंचायत समिति में 15.74 प्रतिशत, हदां में 15.80 प्रतिशत और कोलायत में 16.45 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले हैं।कम मतदान वाली पंचायत समितियों में उदयपुर की गोगुंदा 8.66 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है। नागौर की मुंडवा पंचायत समिति में 8.93 प्रतिशत और राजसमंद की देवगढ़ में 9.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। डूंगरपुर की आसपुर में 9.52 प्रतिशत, करौली की नादौती में 9.73 प्रतिशत और उदयपुर की सुलाव पंचायत समिति में 9.80 प्रतिशत वोट पड़े हैं।अलवर की राजगढ़ पंचायत समिति में 9.91 प्रतिशत, नागौर की डेगाना में 10.13 प्रतिशत, भीलवाड़ा की रायपुर में 10.26 प्रतिशत और पाली की देसूरी में 10.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के आंकड़ों में पंचायत समितियों के बीच अंतर देखने को मिल रहा है। मतदान के आगे के आंकड़ों के साथ तस्वीर और स्पष्ट होगी।