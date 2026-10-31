फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   jaipur student fake kidnapping conspiracy ai generated videos debt rishikesh

राजस्थान: कर्ज चुकाने के लिए खुद बना अपहरण का शिकार! एआई से बनाए फर्जी वीडियो, जानें कैसे मिला छात्र

Sat, 31 Oct 2026 11:38 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 31 Oct 2026 11:38 AM IST
सार

जयपुर में 22 वर्षीय आईटी छात्र दीपक कुमार सैनी ने दोस्तों से लिया कर्ज चुकाने और परिवार से पैसे हासिल करने के लिए अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच दी। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बंधक और अस्पताल में भर्ती होने के फर्जी फोटो-वीडियो बनाए और परिजनों को भेजकर फिरौती मांगी।

विज्ञापन
jaipur student fake kidnapping conspiracy ai generated videos debt rishikesh
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दोस्तों से लिए गए उधार के पैसे चुकाने के लिए एक 22 वर्षीय आईटी छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच दी। छात्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर खुद के बंधक होने और अस्पताल में भर्ती होने की फर्जी तस्वीरें और वीडियो तैयार किए। इसके बाद इन्हें परिजनों को भेजकर उनसे फिरौती मांगी। अचानक मिले इन संदेशों से परिवार घबरा गया और पुलिस को सूचना दी। भांकरोटा थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए झूठे अपहरण की साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने युवक को उत्तराखंड के ऋषिकेश से दस्तयाब किया और जयपुर लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

विज्ञापन

दोस्तों से लिया था कर्ज, पैसे मांगने पर रची साजिश

जयपुर (पश्चिम) के पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण के अनुसार, इस मामले में युवक की पहचान दीपक कुमार सैनी के रूप में हुई है। वह मूल रूप से ब्यावर जिले के विजयनगर का रहने वाला है और फिलहाल जयपुर के भांकरोटा स्थित पश्चिम विहार क्षेत्र में रह रहा था।

विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, युवक ने अपनी निजी जरूरतों और शौक-मौज को पूरा करने के लिए दोस्तों से पैसे उधार लिए थे। जब उसके साथी कर्ज की रकम वापस मांगने लगे तो वह परेशान हो गया। कर्ज चुकाने और परिवार से पैसे हासिल करने के इरादे से उसने खुद के अपहरण की झूठी कहानी तैयार की।

विज्ञापन
विज्ञापन

AI से बनाए बंधक और अस्पताल में भर्ती होने के फर्जी वीडियो

युवक ने तकनीक का दुरुपयोग करते हुए AI की मदद से ऐसी तस्वीरें और वीडियो बनाए, जिनमें वह बंधक दिखाई दे रहा था। कुछ तस्वीरों और वीडियो में उसे अस्पताल में भर्ती भी दिखाया गया। इसके बाद उसने ये फर्जी दृश्य अपने परिजनों के व्हाट्सएप पर भेज दिए, ताकि परिवार को लगे कि उसका वास्तव में अपहरण हो गया है। फर्जी तस्वीरें और वीडियो भेजने के बाद युवक ने परिजनों से फिरौती की रकम मांगी। अचानक मिले इन संदेशों से परिवार के लोग घबरा गए और उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।

प्रोजेक्ट चोरी के शक में दर्ज कराई गई अपहरण की रिपोर्ट

युवक के जीजा की शिकायत पर भांकरोटा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। परिवादी ने पुलिस को बताया कि उसका साला आईटी क्षेत्र के एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। परिवार को आशंका थी कि उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भांकरोटा थानाधिकारी दीपक के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। जांच टीम ने शिकायतकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों से मिली जानकारियों की पुष्टि की। इसके बाद तकनीकी विश्लेषण के जरिए मामले से जुड़ी कड़ियों को जोड़ा गया और युवक के जयपुर से बाहर जाने का रूटमैप तैयार किया गया।

आठ शहरों में तलाश, 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले

छात्र की तलाश के लिए पुलिस ने कई शहरों में अभियान चलाया। जांच टीम ने जयपुर, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश में युवक की तलाश की। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए।


पुलिस टीम ने लगातार करीब 100 घंटे तक मशक्कत की। इसके बाद युवक ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास मिल गया। पुलिस ने उसे दस्तयाब किया और जयपुर लेकर आई।

पूछताछ में सामने आई कर्ज की बात

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि युवक ने दोस्तों से लिया गया कर्ज चुकाने के लिए अपने अपहरण की झूठी साजिश रची थी। उसने AI से बंधक और अस्पताल में भर्ती होने के फर्जी फोटो-वीडियो तैयार किए और परिजनों से फिरौती मांगी। पुलिस ने उसे दस्तयाब करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed