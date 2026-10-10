राजस्थान: जयपुर में अवैध स्पा सेंटरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 युवतियों सहित 17 लोग हिरासत में

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पुलिस को स्थानीय निवासियों से लगातार स्पा सेंटरों में चल रही संदिग्ध गतिविधियों और गाइडलाइन्स की धज्जियां उड़ाने की शिकायतें मिल रही थीं। साथ ही, पुलिस को गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त हुई थीं, जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई की रणनीति तैयार की थी। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने राजधानी के पश्चिमी इलाके में व्यावसायिक परिसरों में चल रहे अनधिकृत स्पा सेंटरों पर कार्रवाई के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के पालन में एसीपी झोटवाड़ा शिवकुमार भारद्वाज की अगुवाई में मुरलीपुरा थाना पुलिस और विशेष टीमों ने मुरलीपुरा के मुख्य बाजारों और कमर्शियल इमारतों में स्थित स्पा सेंटरों को अचानक घेर लिया।पुलिस की छापेमारी इतनी त्वरित थी कि स्पा सेंटरों के संचालकों और कर्मचारियों को भागने या संभलने का कोई मौका तक नहीं मिला। पुलिस टीम ने स्पा सेंटरों के अंदर पहुंचकर वहां रखे एंट्री रजिस्टरों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। कई स्पा सेंटर बिना वैध लाइसेंस, बिना पुलिस सत्यापन और तय गाइडलाइन्स का उल्लंघन करके चलाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर के संचालकों, प्रबंधकों और कुछ ग्राहकों समेत चार युवकों और 13 युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस अब पकड़े गए युवकों और युवतियों के पहचान पत्रों तथा पुलिस सत्यापन रिकॉर्ड की जांच कर रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में स्पा सेंटरों की आड़ में किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार या देह व्यापार जैसी संदिग्ध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिरासत में लिए गए सभी 17 संदिग्धों से पुलिस थाने में गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे इन सेंटरों के पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जयपुर पुलिस प्रशासन के अनुसार स्पा सेंटरों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस सत्यापन, पारदर्शी व्यवस्था होना और एंट्री रजिस्टर का सही रख-रखाव अनिवार्य किया गया है।मुरलीपुरा मामले में पुलिस अब यह जांच कर रही है कि पकड़े गए स्पा सेंटरों के पास वैध लाइसेंस थे या नहीं। यदि जांच में नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित स्पा सेंटरों को सील करने के साथ-साथ उनके मकान मालिकों और संचालकों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी।