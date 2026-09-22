जयपुर के सिग्नेचर एलिट मॉल के बेसमेंट में लगी आग, 20 मिनट में काबू; शॉर्ट सर्किट की आशंका

जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित सिग्नेचर एलिट मॉल के बेसमेंट में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मॉल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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दो दमकल वाहनों ने 20 मिनट में बुझाई आग

दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया।

प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट को आग की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाए जाने के बाद मॉल में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।