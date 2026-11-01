राजस्थान: तीन दोस्तों की एक साथ उठी अर्थी, आठ बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिवार में मातम

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संदलाई बड़ी निवासी प्रदीप द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, रात नौ बजे भड़वेल निवासी सुनील पुत्र फूलजी पटेल राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ा था। उसी समय खुदनी हाला की दिशा से मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेंड नानी निवासी अंकित पुत्र रमेश मछार और संदलाई बड़ी निवासी धनपाल पुत्र सोहनलाल डोडियार वहां आ रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे अपने मित्र सुनील को खड़ा देखकर अंकित और धनपाल ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। तीनों दोस्त सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे।तीनों दोस्त जब बातें कर रहे थे, तभी भील कुआं की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रोले ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत सज्जनगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस दल 108 एंबुलेंस की मदद से मौके पर पहुंचा। पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से तीनों घायल युवकों को तत्काल सज्जनगढ़ अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।हादसे में जान गंवाने वाला 21 वर्षीय धनपाल अपने परिवार में आठ बहनों का इकलौता भाई था। वह अपनी सभी बहनों का प्रिय होने के साथ पूरे परिवार का सहारा भी था। धनपाल की मौत से उसकी आठों बहनें गहरे सदमे में हैं और परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।सज्जनगढ़ थाने के सहायक उपनिरीक्षक अमर सिंह ने बताया कि परिवादी प्रदीप की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रोले को जब्त कर थाने में रखवा लिया है। पुलिस अधिकारी दुर्घटना के कारणों और अन्य सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।