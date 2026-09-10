जयपुर: 80 बाइक चोरी का खुलासा, दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार; 51 मोटरसाइकिलें बरामद

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लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष टीम बनाई थी। प्रताप नगर थानाधिकारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में टीम ने वाहन चोरी के संभावित स्थान और हॉटस्पॉट चिह्नित किए। इसके बाद करीब 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तारणपुर निवासी शेर सिंह (26) और रामड़ी निवासी कमलजीत उर्फ कमल (33) को गिरफ्तार किया।पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर से करीब 80 मोटरसाइकिलें चुराने की बात स्वीकार की है। दोनों मुहाना और सांगानेर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहते थे और कैटरिंग का काम करते थे। पुलिस के अनुसार, अधिक पैसे कमाने के लालच में दोनों ने वाहन चोरी शुरू कर दी। सुनसान जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी करने के बाद मौका मिलते ही हैंडल लॉक तोड़कर तार जोड़कर बाइक चालू कर लेते थे।आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट तोड़कर फेंक देते थे और उन्हें अलग-अलग जगहों पर छिपाकर रखते थे। 22 जुलाई को आरयूएचएस अस्पताल के गेट नंबर तीन के पास से गिर्राज प्रसाद सैनी की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। प्रताप नगर थाने में दर्ज इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने यह बाइक भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली।पुलिस के मुताबिक आरोपी कमलजीत के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से आठ मुकदमे दर्ज हैं। वह वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट के मामलों में लंबे समय से स्थायी वारंटों पर फरार चल रहा था। वहीं शेर सिंह के खिलाफ मलारना डूंगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज है।जांच में सामने आया है कि जयपुर से चुराई गई चार मोटरसाइकिलें सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर, खंडार और सुरवाल क्षेत्रों में पहले ही जब्त हो चुकी हैं। पुलिस अब आरोपियों से चोरी किए गए अन्य वाहनों और उनके पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।