#WATCH: Congress' Vilasrao Muttemwar says in Rajasthan's Barmer,"tumhe kaun kal tak janta tha desh ka Pradhan Mantri banne ke pehle.Aaj bhi tumhare baap ka naam koi jaanta nahi. Rahul Gandhi ke baap ka naam sab log jaante hain...Ye Narendra, uske pita ji ko to chod hi do".(24.11) pic.twitter.com/Xf6PEUjPyj