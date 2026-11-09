धौलपुर में दिल दहला देने वाली घटना: दंपति व पुत्र ने कुएं में लगाई छलांग, पिता-पुत्र की मौत, महिला को बचाया

धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में बीती रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक अधेड़ दंपति और उनके 22 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर कुएं में छलांग लगा दी। घटना में पिता और पुत्र की डूबने से मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रारंभिक जानकारी में घटना के पीछे जमीनी विवाद को वजह बताया जा रहा है। हालांकि, आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि बीती रात करीब 60 वर्षीय सुरेश पुत्र देवीराम, उनकी 57 वर्षीय पत्नी सरोज और 22 वर्षीय बेटे इंद्रेश ने पटपरा मोहल्ले में स्थित एक कुएं में छलांग लगा दी। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी।



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सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद महिला सरोज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, सुरेश और उनके बेटे इंद्रेश को कुएं से निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने पिता-पुत्र के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला जमीनी विवाद से जुड़ा होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, परिवार ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया और घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या रही, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

पिता-पुत्र की मौत से परिवार में मचा कोहराम

इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पिता और पुत्र की एक साथ मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पटपरा मोहल्ले में भी शोक का माहौल है। मृतकों के घर पर सांत्वना देने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों के कुएं में छलांग लगाने और दो लोगों की मौत की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।