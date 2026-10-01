राजस्थान न्यूज: भैंसों को चारा डालने खेत गई थी महिला, ब्लैक कोबरा ने डसा; इलाज के दौरान मौत

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परिजनों ने बताया कि बुधवार को भरोसी बाई खेत पर भैंसों को चारा डालने गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद ब्लैक कोबरा ने उसके हाथ में काट लिया। डसे जाने के बाद महिला ने सांप को अपने हाथ से हटाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने तुरंत परिजनों को आवाज लगाई और पूरी घटना के बारे में जानकारी दी।महिला के देवर हंसराज ने बताया कि आवाज सुनकर जब परिजन दौड़कर पहुंचे तो सांप वहीं पर बैठा हुआ था। परिजन गंभीर हालत में महिला को तत्काल इलाज के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार शुरू किया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान ही महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।जानकारी के अनुसार भरोसी बाई के तीन बच्चे हैं। महिला के पति का करीब पांच से छह वर्ष पहले निधन हो चुका था। पति के निधन के बाद से वही अपने तीनों बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी।