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ज्वेलर से गोदारा गैंग के नाम पर पांच करोड़ की रंगदारी: विदेशी नंबर से फोन और मैसेज कर दी धमकी; जांच शुरू

Mon, 28 Sep 2026 02:17 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Mon, 28 Sep 2026 02:17 PM IST
सार

बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर से रोहित गोदारा गैंग के नाम पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार, विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल और बाद में वॉयस मैसेज भेजकर रकम की मांग की गई। पुलिस ने वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Extortion of Rs 5 Crore from Jeweler in Bikaner Threats Made Number Phone Calls and Messages in Name of Godara
रोहित गोदारा के नाम पर रंगदारी मांगी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र में स्थित एक आभूषण व्यापारी से कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के नाम पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ज्वेलर जुगल नारायण सोनी को विदेशी नंबर से वॉट्सऐप पर कॉल करने के बाद एक वॉयस मैसेज भेजा गया। इसमें पांच करोड़ रुपये की रंगदारी देने की मांग की गई। घटना के सामने आने के बाद पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
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विदेशी नंबर से आया वॉट्सऐप कॉल
ज्वेलर जुगल नारायण सोनी ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर की शाम 4:52 बजे उनके फोन पर विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम वीरेंद्र चारण बताया। वॉट्सऐप आईडी पर अंग्रेजी में 'जय बाबेरी' लिखा हुआ था। करीब एक मिनट तक चली वॉयस कॉल के दौरान आरोपी ने व्यापारी से सीधे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी देने की मांग की। कॉल समाप्त होने के तुरंत बाद आरोपी ने व्यापारी को 57 सेकंड का एक वॉयस मैसेज भी भेजा। इस वॉयस मैसेज में भी आरोपी ने पांच करोड़ रुपये देने की मांग दोहराई। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गैंग बना रखा है और वे इसी गैंग के नाम से वसूली करते हैं।
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आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं कई केस
पीड़ित व्यापारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच नयाशहर थानाधिकारी सुरजीत कुमार को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ बीकानेर शहर के थानों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें अधिकांश मामले व्यवसायियों से रंगदारी मांगने से जुड़े हैं। आरोपी रोहित गोदारा अभी जेल में बंद है, जबकि पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
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रोहित गोदारा के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई भी चर्चा में
इस घटनाक्रम के बीच रोहित गोदारा के तेजाणा ढाणी स्थित मकान पर हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामला भी चर्चा में है। बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे से करीब 16 किलोमीटर दूर तेजाणा ढाणी में स्थित रोहित गोदारा से जुड़े दो मंजिला मकान पर 13 जुलाई की रात अचानक जेसीबी चला दी गई थी। रात के अंधेरे में पहुंचे कुछ लोगों ने मकान के पिछले हिस्से को पूरी तरह ढहा दिया था। इस दौरान मुख्य हिस्से के दरवाजे और खिड़कियां भी चोरी किए जाने के आरोप लगे थे। इस कार्रवाई के खिलाफ रोहित गोदारा की मां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दस दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए थे।
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