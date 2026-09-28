ज्वेलर से गोदारा गैंग के नाम पर पांच करोड़ की रंगदारी: विदेशी नंबर से फोन और मैसेज कर दी धमकी; जांच शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ज्वेलर जुगल नारायण सोनी ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर की शाम 4:52 बजे उनके फोन पर विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम वीरेंद्र चारण बताया। वॉट्सऐप आईडी पर अंग्रेजी में 'जय बाबेरी' लिखा हुआ था। करीब एक मिनट तक चली वॉयस कॉल के दौरान आरोपी ने व्यापारी से सीधे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी देने की मांग की। कॉल समाप्त होने के तुरंत बाद आरोपी ने व्यापारी को 57 सेकंड का एक वॉयस मैसेज भी भेजा। इस वॉयस मैसेज में भी आरोपी ने पांच करोड़ रुपये देने की मांग दोहराई। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गैंग बना रखा है और वे इसी गैंग के नाम से वसूली करते हैं।पीड़ित व्यापारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच नयाशहर थानाधिकारी सुरजीत कुमार को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ बीकानेर शहर के थानों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें अधिकांश मामले व्यवसायियों से रंगदारी मांगने से जुड़े हैं। आरोपी रोहित गोदारा अभी जेल में बंद है, जबकि पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।ये भी पढ़ें-इस घटनाक्रम के बीच रोहित गोदारा के तेजाणा ढाणी स्थित मकान पर हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामला भी चर्चा में है। बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे से करीब 16 किलोमीटर दूर तेजाणा ढाणी में स्थित रोहित गोदारा से जुड़े दो मंजिला मकान पर 13 जुलाई की रात अचानक जेसीबी चला दी गई थी। रात के अंधेरे में पहुंचे कुछ लोगों ने मकान के पिछले हिस्से को पूरी तरह ढहा दिया था। इस दौरान मुख्य हिस्से के दरवाजे और खिड़कियां भी चोरी किए जाने के आरोप लगे थे। इस कार्रवाई के खिलाफ रोहित गोदारा की मां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दस दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए थे।