बीकानेर: निकाय नतीजों ने बदले सियासी समीकरण, अब बोर्ड गठन में नेताओं की असली परीक्षा

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नोखा में विकास मंच ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। नगर पालिका की 45 सीटों में से 29 पर जीत दर्ज कर विकास मंच ने संकेत दिया कि स्थानीय राजनीति में उसकी पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। भाजपा यहां अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी और 13 सीटों पर सिमट गई, जबकि तीन सीटें निर्दलीयों के खाते में गईं।श्रीडूंगरगढ़ का जनादेश सबसे रोचक माना जा रहा है। कांग्रेस 15 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से दूर है। भाजपा को 13 सीटें मिली हैं। विकास मंच के नौ पार्षद, माकपा का एक और दो निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका में हैं। अब नजर इस बात पर है कि विकास मंच किसका समर्थन करता है।नापासर में भी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भाजपा 10 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उससे दूर है। कांग्रेस को सात, निर्दलीयों को सात और आरएलपी को एक सीट मिली है। ऐसे में निर्दलीय पार्षद सत्ता गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।खाजूवाला में भाजपा ने 14 सीटें जीतकर बढ़त बनाई है। कांग्रेस को चार और निर्दलीयों को दो सीटें मिली हैं। लूणकरणसर में भी भाजपा 16 सीटों के साथ आगे है। कांग्रेस को सात और अन्य व निर्दलीयों को 12 सीटें मिली हैं। देशनोक में कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा को 10 और अन्य को दो सीटें मिली हैं। वहीं नोखा में विकास मंच का प्रदर्शन जिले में सबसे प्रभावशाली रहा।परिणामों के बाद अब निगाहें जनप्रतिनिधियों पर टिक गई हैं। श्रीडूंगरगढ़ में विधायक ताराचंद सारस्वत और नापासर क्षेत्र में मंत्री सुमित गोदारा के लिए बोर्ड गठन बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। चुनावी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन सत्ता के समीकरण साधने की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।