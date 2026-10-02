राजस्थान: गांधीजी के तीन बंदरों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे नेता, डोटासरा को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना

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कांग्रेस नेता मनोज पालीवाल ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में संगठन के पदाधिकारियों की भारी लापरवाही के कारण कांग्रेस को 17 सिंबल नहीं मिल सके। इस वजह से पार्टी महापौर और उपमहापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार सकी। इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व का रवैया गांधीजी के तीन बंदरों जैसा हो गया है, जिन्हें न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न ही वे कुछ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक महीने से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, परंतु शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।पार्टी नेता मनोज पालीवाल ने पूरी घटना का विवरण देते हुए बताया कि शहर कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल को सिंबल बांटने का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे हट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि महेश सोनी नाम के व्यक्ति ने खुद को पार्टी का कथित पदाधिकारी बताकर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में विवाद खड़ा किया और दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सिंबल जमा कराने पहुंचा। सिंबल समय पर न मिलने से 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित रह गए, जिससे पार्टी को बड़ा राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा।जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मनोज पालीवाल ने दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। अनुशासनहीनता के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।