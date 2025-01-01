Bharatpur News: खेत में मिले चाचा और दो भतीजों के शव
भरतपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:26 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:26 AM IST
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धौलपुर। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित कंचनपुर थाना इलाके के गांव पूरा सिकरौदा में एक खेत में चाचा और दो भतीजों के शव मिले हैं। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने देखा कि चाचा का शव एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ था। दो बच्चों के शव जमीन पर पड़े थे। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मौके पर जांच व ग्रामीणों से पूछताछ में जुटी है।
ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक मनोहर लाल मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह खेत में मिले तीन शवों की पहचान पूरा सिकरौदा निवासी सीतोली के बेटे विष्णु (22) तथा उसके दो भतीजों सनी (10) और मानव (8) पुत्र संतोष के रूप में हुई है। परिजन के मुताबिक विष्णु मंगलवार सुबह सनी और मानव के साथ अपनी मां जनक देवी के साथ बाइक पर घर से बसेड़ी थाना इलाके के गांव आकपुरा में अपनी बहन के घर माता पूजन कार्यक्रम में शामिल होने गया था।
कार्यक्रम के बाद विष्णु की मां बुधवार को आने की कहकर बेटी के पास ही रुक गईं। जबकि विष्णु शाम को करीब 5 बजे दोनों भतीजों को लेकर बाइक से घर के लिए निकल आया। पिता सीतोली ने बताया कि रात को जब उन्हें कॉल करके विष्णु की मां से लौटने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विष्णु और दोनों बच्चे बाइक से घर के लिए निकल गए हैं। जब देर रात तक तीनों घर नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश शुरू की।
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सुबह तीनों के शव उनके घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में मिले। जिस बाइक से तीनों लौटे थे, वह भी घटनास्थल पर मिली है। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाह, सीओ ग्रामीण मनोहर लाल मीणा एवं कंचनपुर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।
परिजन ने तीनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने तीनों के शवों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। यहां मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
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ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक मनोहर लाल मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह खेत में मिले तीन शवों की पहचान पूरा सिकरौदा निवासी सीतोली के बेटे विष्णु (22) तथा उसके दो भतीजों सनी (10) और मानव (8) पुत्र संतोष के रूप में हुई है। परिजन के मुताबिक विष्णु मंगलवार सुबह सनी और मानव के साथ अपनी मां जनक देवी के साथ बाइक पर घर से बसेड़ी थाना इलाके के गांव आकपुरा में अपनी बहन के घर माता पूजन कार्यक्रम में शामिल होने गया था।
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कार्यक्रम के बाद विष्णु की मां बुधवार को आने की कहकर बेटी के पास ही रुक गईं। जबकि विष्णु शाम को करीब 5 बजे दोनों भतीजों को लेकर बाइक से घर के लिए निकल आया। पिता सीतोली ने बताया कि रात को जब उन्हें कॉल करके विष्णु की मां से लौटने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विष्णु और दोनों बच्चे बाइक से घर के लिए निकल गए हैं। जब देर रात तक तीनों घर नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश शुरू की।
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सुबह तीनों के शव उनके घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में मिले। जिस बाइक से तीनों लौटे थे, वह भी घटनास्थल पर मिली है। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाह, सीओ ग्रामीण मनोहर लाल मीणा एवं कंचनपुर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।
परिजन ने तीनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने तीनों के शवों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। यहां मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा।