पूर्व विधायक भड़ाना हत्याकांड: भरतपुर में फरार आठ आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित

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पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी राजवीर उर्फ मग्गू, जगत सिंह, हेमसिंह, गौरव कुमार, दानवीर, पप्पी, डिग्गो और राजू पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस इन सभी इनामी आरोपियों को भौंडा गांव का निवासी बता रही है।पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इन आरोपियों के संबंध में जानकारी रखने वाले लोग तुरंत सूचना दें। पुलिस प्रशासन ने सूचना देने वाले लोगों के नाम पूरी तरह से गोपनीय रखने की बात कही है। पुलिस ने इस मामले में 64 नामजद आरोपियों सहित 70-80 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की टीमें फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे भौंडा गांव के कुछ लोगों ने पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला कर दिया था। आरोप है कि ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर उनकी हत्या कर दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने वैर थाना प्रभारी धीरेंद्र और कांस्टेबल पवन कुमार को निलंबित कर दिया था। वहीं, उच्च अधिकारियों ने एडिशनल एसपी और सीओ को एपीओ कर दिया था। पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं।