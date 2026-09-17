राजस्थान: भरतपुर में BJP को किसका डर? वोटिंग से पहले पार्टी करने जा रही है ऐसा बड़ा खेल, जानकर चौंक जाएंगे...

भरतपुर नगर निगम में मेयर की कुर्सी के लिए चल रहा सियासी खेल अब नया मोड़ ले चुका है। शुरुआत में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीयों ने वार्ड 17 की पार्षद विचित्रा सिंह को मेयर पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा के सामने चुनौती खड़ी की थी। लेकिन भाजपा ने निर्दलीयों के खेमे में सेंधमारी करते हुए ज्यादातर पार्षदों को अपने पाले में कर लिया है। इसके बाद भाजपा का बहुमत का गणित मजबूत हो चुका है और अब मेयर पद पर उसकी दावेदारी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।

भरतपुर निगम में कुल 65 वार्ड हैं। इनमें भाजपा के 20, कांग्रेस के 7, निर्दलीय 36, बसपा का एक और आरएलपी का एक पार्षद है। ऐसे में 33 पार्षदों का समर्थन मेयर बनाने के लिए जरूरी है। 36 निर्दलीय पार्षदों के कारण मेयर चुनाव का पूरा गणित इन्हीं के समर्थन पर काफी हद तक टिका हुआ है।

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यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ बनाए रखने में जुटी हैं। भाजपा की चिंता केवल निर्दलीयों तक सीमित नहीं है। पार्टी के भीतर मेयर पद की दावेदारी करने वाले लेकिन टिकट से वंचित रहे पार्षद भी अब उसके लिए चुनौती माने जा रहे हैं।

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हालांकि, भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि मेयर के लिए बीजेपी ने जरूरी नंबर जुटा लिए हैं। लेकिन पार्टी को अब अपने साथ आए निर्दलीय पार्षदों में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि मतदान से पहले पार्टी हर वोट को सुरक्षित रखने की रणनीति पर काम कर रही है।