बाड़मेर: पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, ब्लेड से खुद को किया जख्मी; पुलिस ने ऐसे बचाई जान

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, जसराज जागिड़ नाम का युवक गुरुवार सुबह अर्धनग्न हालत में रेलवे कुआं नंबर तीन स्कूल के पास बनी टंकी पर चढ़ गया। हाथ में ब्लेड और सिगरेट लेकर चढ़े इस युवक ने अपने हाथ और गले पर वार कर खुद को जख्मी कर लिया, जिससे उसके गले से खून बहने लगा। इस दृश्य को देखकर आसपास के लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। नीचे खड़े लोगों ने उससे ऊपर चढ़ने का कारण पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, जलदाय विभाग के हेल्पर और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे।युवक का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे बातों में लगाए रखा। इसी दौरान जलदाय विभाग के हेल्पर पीरदान सिंह और होमगार्ड जवान खीराराम भील चतुरता से टंकी पर चढ़ गए। दोनों ने ऊपर पहुंचकर युवक का हाथ पकड़ लिया। इस दौरान युवक ने ब्लेड से खुद पर और दोनों कर्मचारियों पर भी वार करने का प्रयास किया। हालांकि, दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए युवक के हाथ और पैर पकड़कर उसे टंकी से नीचे उतार दिया। घटना के बाद पुलिस की गाड़ी से युवक को तुरंत बाड़मेर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया है। युवक के हाथ और गले में चोट के निशान हैं तथा पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।