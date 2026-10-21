बांसवाड़ा राजनीति में बड़ा उलटफेर: 15 साल जिला प्रमुख रहीं रेशम मालवीया ने समिति सदस्य के लिए भरा पर्चा

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निवर्तमान जिला प्रमुख रेशम मालवीया ने बुधवार को नाहरपुरा पंचायत समिति के वार्ड 11 से अपना पर्चा दाखिल कर सभी को चौंका दिया। इस बार पंचायतीराज चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से पहले ही पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने यह घोषणा कर दी थी कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही जिला प्रमुख पद के लिए दावेदारी करेगा।राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिला परिषद और जिला प्रमुख पद के लिए मालवीया परिवार ने दावेदारी नहीं की है, लेकिन पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव जीतने के बाद रेशम मालवीय प्रधान बन सकती हैं। यह कदम चौंकाने वाला जरूर है, किंतु उनके राजनीतिक करियर की दृष्टि से उचित भी है। मालवीया यदि प्रधान बनती हैं तो जिला परिषद और प्रशासनिक स्तर पर उनका दखल बना रहेगा।इधर, डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के तहत 7 पंचायत समितियों की 119 सीटों और जिला परिषद की 20 सीटों सहित कुल 139 सीटों पर गुरुवार को मतदान होगा।प्रथम चरण के चुनाव में पंचायत समिति की 119 सीटों पर 404 उम्मीदवार और जिला परिषद की 20 सीटों पर 65 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 5,21,601 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए जिलेभर में 596 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी देशलदान के अनुसार, जिले के 108 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अतिसंवेदनशील बूथों पर राइफलधारी जवान तैनात रहेंगे। साथ ही, मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 71 पुलिस मोबाइल दल और 71 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी।