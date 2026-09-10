अलवर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी: प्रत्याशियों को होटल में जुटाया; टीकाराम जूली बोले- बनेगा कांग्रेस का बोर्ड

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कांग्रेस के कई प्रत्याशी मेयर पद के दावेदार भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेता हार-जीत का गणित सटीक लगाने में जुटे हैं। जिन प्रत्याशियों के जीतने की पूरी संभावना मानी जा रही है, उनके लिए अलग से रणनीति तैयार की गई है। पार्टी की नजर उन वार्डों पर भी है, जहां मुकाबला करीबी माना जा रहा है।नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया कि अलवर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। जूली के अनुसार, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी कांग्रेस के साथ आने की तैयारी में हैं। ऐसे में परिणाम के बाद मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत मान रही है।कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार अलवर नगर निगम में कांग्रेस का ही मेयर बनेगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है। जनता-जनार्दन का समर्थन पार्टी के साथ है और जनता के समर्थन के आगे किसी का मुकाबला नहीं टिक सकता। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को आने वाले परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे।निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर योगेश मिश्रा ने कहा कि निर्दलीय साथी भी कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने संकेत दिया कि मेयर चुनाव के समीकरणों में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो सकती है। मिश्रा ने कहा कि आगे की रणनीति जिला कांग्रेस कमेटी और हाईकमान के निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी।