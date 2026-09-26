भिवाड़ी के चौपानकी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग: धुएं का गुबार देख फैली दहशत, आधा दर्जन दमकलें रवाना

खैरथल-तिजारा के भिवाड़ी स्थित चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम एक औद्योगिक इकाई में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग से उठता धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

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तिजारा डीएसपी शिवराज ने बताया की शनिवार शाम 5 बजे के करीब चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सीआरडी इंडस्ट्रीज नाम की उद्योग इकाई में लगने की सूचना मिली है। आग किस कारण से लगी इसका अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं।आग की लपटें और लगातार उठ रहे धुएं को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवाना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आसपास मौजूद लोगों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। उद्योग इकाई में किस प्रकार की सामग्री मौजूद थी और आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन नहीं हो पाया है। दमकलकर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आग की भयावहता को देखते हुए आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई है।घटना के बाद चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों को मौके से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।