अजमेर निकाय चुनाव: पहले चरण में 81.92% मतदान, नसीराबाद सबसे आगे तो टांटोटी में सबसे कम वोटिंग

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जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने बताया कि सभी संबंधित नगरपालिकाओं में मतदान सुबह सात बजे सभी मतदान केंद्रों पर शुरू हुआ और निर्धारित समय तक शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। मतदान के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई।केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में कुल 35,829 मतदाता थे। इनमें से 27,960 मतदाताओं ने मतदान किया। यहां कुल 78.04 प्रतिशत मतदान हुआ। सुबह 10 बजे तक 22.59 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 49.90 प्रतिशत, अपराह्न तीन बजे तक 63.53 प्रतिशत और शाम छह बजे तक 77.64 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।नसीराबाद नगरपालिका के 20 वार्डों में कुल 6,834 मतदाताओं में से 6,097 मतदाताओं ने वोट डाला। यहां 89.22 प्रतिशत मतदान हुआ। सुबह 10 बजे तक 36.87 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 67.64 प्रतिशत, तीन बजे तक 79.32 प्रतिशत और शाम छह बजे तक 89.22 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।पीसांगन नगरपालिका के 25 वार्डों में कुल 14,098 मतदाता थे। इनमें से 12,227 मतदाताओं ने मतदान किया। यहां 86.73 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सुबह 10 बजे तक 30.94 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 54.47 प्रतिशत, तीन बजे तक 70.27 प्रतिशत और शाम छह बजे तक 86.73 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला।सरवाड़ नगरपालिका के 25 वार्डों में कुल 16,334 मतदाताओं में से 14,078 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहां 86.19 प्रतिशत मतदान हुआ। सुबह 10 बजे तक 30.98 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 58.42 प्रतिशत, तीन बजे तक 71.62 प्रतिशत और शाम छह बजे तक 85.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।सावर नगरपालिका के 20 वार्डों में कुल 8,972 मतदाता थे। इनमें से 7,256 मतदाताओं ने मतदान किया। यहां कुल 80.87 प्रतिशत मतदान हुआ। सुबह 10 बजे तक 30.29 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 58.70 प्रतिशत, तीन बजे तक 68.07 प्रतिशत और शाम छह बजे तक 80.64 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।टांटोटी नगरपालिका के 20 वार्डों में कुल 5,852 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 4,403 मतदाताओं ने मतदान किया। यहां 75.24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सुबह 10 बजे तक 34.07 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 58.73 प्रतिशत, तीन बजे तक 68.06 प्रतिशत और शाम छह बजे तक 75.24 प्रतिशत मतदान हुआ। इस तरह अजमेर जिले की सभी छह नगरपालिकाओं में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले में सबसे अधिक 89.22 प्रतिशत मतदान नसीराबाद में और सबसे कम 75.24 प्रतिशत मतदान टांटोटी में दर्ज किया गया।