अजमेर: वार्ड 12 क्यों बना चर्चा का केंद्र? पूजा टाक और रंजना आमने-सामने, विकास के मुद्दों पर वोटर्स की नजर

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चुनावी प्रचार के दौरान वार्ड की स्थानीय समस्याएं और विकास के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। सड़क, नालियों, साफ-सफाई, बिजली के झूलते तार, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विषय मतदाताओं के बीच चर्चा में हैं। प्रत्याशी अपने-अपने तरीके से इन समस्याओं के समाधान और वार्ड के विकास को लेकर जनता के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं।कांग्रेस प्रत्याशी पूजा टाक अपने युवा और शिक्षित चेहरे के साथ चुनाव मैदान में हैं। जनसंपर्क के दौरान वह वार्ड की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी प्रयास करने की बात कह रही हैं। उनका जोर वार्ड की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ क्षेत्र को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने पर है। वहीं, भाजपा प्रत्याशी रंजना सोनी भी लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचकर समर्थन जुटा रही हैं। भाजपा संगठन की स्थानीय स्तर पर सक्रियता और पार्टी की राजनीतिक स्थिति भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसे में वार्ड 12 का मुकाबला केवल दो प्रत्याशियों के बीच ही नहीं, बल्कि दोनों प्रमुख दलों की स्थानीय चुनावी रणनीति और संगठनात्मक ताकत की भी परीक्षा माना जा रहा है।वार्ड में चुनाव प्रचार के दौरान सबसे अधिक चर्चा सड़क और नाली की स्थिति को लेकर हो रही है। कई स्थानों पर सड़क से जुड़ी समस्याएं, नालियों की सफाई और जल निकासी जैसे मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बिजली के झूलते तार और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का मुद्दा भी सामने आ रहा है। मतदाताओं के लिए नगर निगम चुनाव में स्थानीय समस्याओं का सीधा असर महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में प्रत्याशियों की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि वे अपने विजन और प्राथमिकताओं को जनता तक पहुंचाएं। चुनावी माहौल में अब यह देखना अहम होगा कि वार्ड के मतदाता किन मुद्दों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।अजमेर की पहचान केवल एक शहर के रूप में नहीं, बल्कि देश की प्रमुख धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर और अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के कारण यहां देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इसी वजह से शहर के वार्डों में नागरिक सुविधाओं का मुद्दा स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटन से भी जुड़ जाता है। वार्ड 12 में भी चुनावी चर्चा के दौरान यह बात सामने आ रही है कि क्षेत्र की सड़कें, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, नालियां और आसपास का वातावरण बेहतर हो, ताकि स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलने के साथ अजमेर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बेहतर अनुभव मिल सके।ये भी पढ़ें-कांग्रेस प्रत्याशी पूजा टाक की ओर से पर्यटन नगरी की छवि के अनुरूप स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण को भी अपने चुनावी विजन में शामिल किया जा रहा है। उनका कहना है कि अजमेर आने वाला हर व्यक्ति शहर से अच्छी याद लेकर लौटे, इसके लिए मूलभूत सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है।वार्ड 12 में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने के कारण राजनीतिक समीकरण भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। भाजपा प्रत्याशी रंजना सोनी के साथ पार्टी संगठन की ताकत जुड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पूजा टाक स्थानीय मुद्दों और अपने व्यक्तिगत जनसंपर्क के आधार पर मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। चुनावी प्रचार के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी प्राथमिकताएं मतदाताओं के सामने रखी जा रही हैं। समर्थक अपने प्रत्याशी की स्थिति मजबूत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनावी दावों से अलग वास्तविक तस्वीर मतदान के दिन मतदाताओं के रुख से ही साफ होगी।वार्ड 12 में मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि यहां स्थानीय मुद्दों, प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, राजनीतिक संगठन और मतदाताओं की प्राथमिकताओं का मेल चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। एक ओर कांग्रेस प्रत्याशी पूजा टाक युवा और शिक्षित चेहरे के साथ स्थानीय समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी रंजना सोनी पार्टी संगठन और अपने चुनावी अभियान के साथ मैदान में हैं। फिलहाल दोनों प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। वार्ड के मतदाताओं के सामने सड़क, नाली, सफाई, बिजली, रोशनी और विकास जैसे मुद्दों के साथ अजमेर की धार्मिक एवं पर्यटन पहचान से जुड़े सवाल भी हैं।अब देखना यह होगा कि मतदान के दिन वार्ड 12 के मतदाता स्थानीय मुद्दों, प्रत्याशियों की छवि, राजनीतिक दल और विकास के वादों में से किसे प्राथमिकता देते हैं। अंतिम फैसला मतपेटी में होगा और परिणाम सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वार्ड 12 की जनता ने अगले पांच वर्षों के लिए किस प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुना।