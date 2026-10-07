जेल से बाहर निकालीं दो महिला बंदी: निजी आवास पर कराया साफ-सफाई का काम; तत्कालीन अजमेर जेलर गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Wed, 07 Oct 2026 06:03 PM IST
सार
अजमेर महिला जेल की तत्कालीन प्रभारी जेलर दिव्या चौधरी को पुलिस ने 6 अक्टूबर को कोटा स्थित एक आवासीय फ्लैट से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, दो महिला बंदियों को कथित तौर पर नियमों के विपरीत जेल से बाहर निकालकर निजी आवास पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था।
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विस्तार
अजमेर महिला जेल से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस ने तत्कालीन प्रभारी जेलर दिव्या चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सजायाफ्ता और विचाराधीन दो महिला बंदियों को नियमों के विपरीत जेल से बाहर निकालकर निजी आवास पर ले जाने का मामला सामने आया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अक्टूबर को कोटा स्थित एक आवासीय फ्लैट से दिव्या चौधरी को गिरफ्तार किया।
महिला बंदियों को निजी आवास पर ले जाने का आरोप
जांच में सामने आया कि दोनों महिला बंदियों को कथित तौर पर निजी आवास पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था। जेल से बंदियों को बाहर ले जाने की इस प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई है। मामले को लेकर पुलिस यह जांच कर रही है कि दोनों महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की अनुमति किस आधार पर दी गई और इस पूरी प्रक्रिया में किन नियमों का पालन किया गया था।
तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज से जांच आगे बढ़ी
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया। इन साक्ष्यों की पड़ताल के बाद दिव्या चौधरी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की पूरी प्रक्रिया में और कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
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महिला बंदियों को निजी आवास पर ले जाने का आरोप
जांच में सामने आया कि दोनों महिला बंदियों को कथित तौर पर निजी आवास पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था। जेल से बंदियों को बाहर ले जाने की इस प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई है। मामले को लेकर पुलिस यह जांच कर रही है कि दोनों महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की अनुमति किस आधार पर दी गई और इस पूरी प्रक्रिया में किन नियमों का पालन किया गया था।
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तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज से जांच आगे बढ़ी
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया। इन साक्ष्यों की पड़ताल के बाद दिव्या चौधरी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की पूरी प्रक्रिया में और कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।