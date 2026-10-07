फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Ajmer News ›   Ajmer Jailer Arrested for Using Female Inmates as Domestic Help at Private Residence for Cleaning Work

जेल से बाहर निकालीं दो महिला बंदी: निजी आवास पर कराया साफ-सफाई का काम; तत्कालीन अजमेर जेलर गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 06:03 PM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Wed, 07 Oct 2026 06:03 PM IST
सार

अजमेर महिला जेल की तत्कालीन प्रभारी जेलर दिव्या चौधरी को पुलिस ने 6 अक्टूबर को कोटा स्थित एक आवासीय फ्लैट से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, दो महिला बंदियों को कथित तौर पर नियमों के विपरीत जेल से बाहर निकालकर निजी आवास पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था।

विज्ञापन
Ajmer Jailer Arrested for Using Female Inmates as Domestic Help at Private Residence for Cleaning Work
तत्कालीन जेलर दिव्या चौधरी कोटा से गिरफ्तार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अजमेर महिला जेल से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस ने तत्कालीन प्रभारी जेलर दिव्या चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सजायाफ्ता और विचाराधीन दो महिला बंदियों को नियमों के विपरीत जेल से बाहर निकालकर निजी आवास पर ले जाने का मामला सामने आया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अक्टूबर को कोटा स्थित एक आवासीय फ्लैट से दिव्या चौधरी को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन


महिला बंदियों को निजी आवास पर ले जाने का आरोप
जांच में सामने आया कि दोनों महिला बंदियों को कथित तौर पर निजी आवास पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था। जेल से बंदियों को बाहर ले जाने की इस प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई है। मामले को लेकर पुलिस यह जांच कर रही है कि दोनों महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की अनुमति किस आधार पर दी गई और इस पूरी प्रक्रिया में किन नियमों का पालन किया गया था।
विज्ञापन


तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज से जांच आगे बढ़ी
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया। इन साक्ष्यों की पड़ताल के बाद दिव्या चौधरी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की पूरी प्रक्रिया में और कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  राजस्थान: उदयपुर में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा, तीन बच्चे घायल; जर्जर भवन पर लगा ताला

आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed