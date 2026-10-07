जेल से बाहर निकालीं दो महिला बंदी: निजी आवास पर कराया साफ-सफाई का काम; तत्कालीन अजमेर जेलर गिरफ्तार

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जांच में सामने आया कि दोनों महिला बंदियों को कथित तौर पर निजी आवास पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था। जेल से बंदियों को बाहर ले जाने की इस प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई है। मामले को लेकर पुलिस यह जांच कर रही है कि दोनों महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की अनुमति किस आधार पर दी गई और इस पूरी प्रक्रिया में किन नियमों का पालन किया गया था।पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया। इन साक्ष्यों की पड़ताल के बाद दिव्या चौधरी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की पूरी प्रक्रिया में और कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।ये भी पढ़ें-पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।