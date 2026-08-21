प्यार का मतलब ये नही होता

की आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो,

प्यार का मतलब ये होता है

कोई स्पेशल हो जिस की आप फ़िक्र करे

और जिसे आपकी फिक्र हो।