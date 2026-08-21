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Love Quotes

Love Quotes

									गम ने हंसने ना दिया,
ज़माने ने रोने ना दिया,
नींद आई तो तेरी याद ने सोने ना दिया।
								
									क़िस्मत न सही पर ख्वाब है तू,
अधूरा सा पूरा हुआ मेरा एहसास है तू,
मेरे हर अधूरे सपने को पूरा करने वाला ख्वाब है तू।
								
									मैं वादा करता हूँ उदासी को कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा,
तुम्हारी इस प्यारी मुस्कान को हमेशा ऐसे ही बरक़रार रखूँगा।
								
									दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है,
एक तो किसी के दिल में
और एक किसी की दुआओं में।
								
									कितना चाहते है तुमको ये कभी कह नहीं पाते,
बस इतना जानते है की तेरे बिना रह नहीं पाते।
								
									सुनो 
कभी तुम नाराज हूए तो हम झुक जाएंगे,
कभी हम नाराज हो तो आप गले लगा लेना। 
								
									हम तो बेवजह इश्क किया करते हैं,
क्योंकि वजह से तो साजिश होती है।
								
									प्यार का मतलब ये नही होता
की आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो,
प्यार का मतलब ये होता है
कोई स्पेशल हो जिस की आप फ़िक्र करे
और जिसे आपकी फिक्र हो। 
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