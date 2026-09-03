टाटा को इस देश ने दिखाया बाहर का रास्ता: राष्ट्रपति बोले- सामान समेटकर निकलो, 100 साल में कुछ काम नहीं किया

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने टाटा केमिकल्स मगाडी को देश छोड़ने का आदेश देने की बात कही है। उनका आरोप है कि कंपनी ने लेक मगाडी में एक सदी से अधिक समय तक कारोबार करने के बावजूद पर्याप्त निवेश नहीं किया। यह घटनाक्रम 28 जुलाई को टाटा केमिकल्स मगाडी के खनन संचालन को कथित तौर पर खनन कानूनों का पालन न करने के आरोप में निलंबित किए जाने के बाद सामने आया है। केन्या सरकार अब इस क्षेत्र में दो नई कंपनियां लाने, निवेश बढ़ाने, स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने की तैयारी कर रही है। वहीं, टाटा केमिकल्स का कहना है कि उसने अधिकारियों की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेज जमा किए हैं और नियमों का पालन किया है।

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