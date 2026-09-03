बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'हनुमान अंश' के चमत्कार के आगे 'टॉक्सिक' का नमस्कार, चौथे हफ्ते में भी छाप रही करोड़ों

'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को दी टक्कर

बताते चलें कि फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर ‘टॉक्सिक’ को पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार को टॉक्सिक का कलेक्शन जहां सिर्फ 5 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। वहीं ‘हनुमान अंश’ की कमाई डबल डिजिट में पहुंच गई। यह इस हफ्ते में लगातार तीसरा दिन है जब 'हनुमान अंश' ने डे कलेक्शन के मामले में यश की फिल्म को पीछे छोड़ा है।