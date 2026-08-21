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Quotes

Motivational Quotes

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										जीवन में तीन चीजें जरूर अर्जित करे विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य
क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है,
संतोष सबसे बड़ा धन है
और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। 
									
										जब नोटों का रंग बदला तब लोगों की जान निकल गई,
सोंचो जब औलाद रंग बदलती होगी,
तो माँ-बाप पर क्या बीतती होगी। 
									
										कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना,
अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा।
									
										जीवन में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो,
बदलना ही है तो स्वयं को बदलो। 

Life Quotes

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										जीवन में कुछ भी पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है,
मंजिल केवल मेहनत से मिलती है।
									
										जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो,
इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद
और तुम्हें जीना शुरू कर दिया। 
									
										 जिंदगी एक बार मिलती है गलत है,
सिर्फ मौत एक बार मिलती है,
जिंदगी हर रोज मिलती है।
									
										छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर,
जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर,
तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त,
मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर।

Relationship Quotes

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Parenting Stress: बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माता-पिता के लिए एक सुखद अनुभव होता है। आज-कल पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि, पेरेंटिंग जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं। यह काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें माता-पिता को बच्चे की सही दिशा और उज्जवल भविष्य की चिंता होती है। ऐसे में वह हर चीज प्लानिंग के साथ ही करना पसंद करते हैं। आज की इस खबर में हम आपको उन आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पेरेंटिंग स्ट्रेस कम कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के बच्चे का पालन-पोषण कर सकते हैं।

									
										जो रिश्ता हमको रूला दें,
उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं,
जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें,
उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं,
बूरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए,
उससे बड़ कर रिश्ता कोई नहीं।
									
										ठहरे तो चांद  सी,
चले तो हवा सी
वो माँ ही है जो तेज गर्मी में छाव सी।
									
										छोटी सी लिस्ट है मेरी “ख़्वाहिशों” की,
पहले भी “तुम” और आख़िरी भी “तुम”

Love Quotes

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										गम ने हंसने ना दिया,
ज़माने ने रोने ना दिया,
नींद आई तो तेरी याद ने सोने ना दिया।
									
										क़िस्मत न सही पर ख्वाब है तू,
अधूरा सा पूरा हुआ मेरा एहसास है तू,
मेरे हर अधूरे सपने को पूरा करने वाला ख्वाब है तू।
									
										मैं वादा करता हूँ उदासी को कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा,
तुम्हारी इस प्यारी मुस्कान को हमेशा ऐसे ही बरक़रार रखूँगा।
									
										दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है,
एक तो किसी के दिल में
और एक किसी की दुआओं में।

Leadership Quotes

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										समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर गांधी पार्क स्थित टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर दानपत्र प्रकरण, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों और प्रदेश की राजनीति पर अपनी बात रखी।

Educational Quotes

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बिहार सरकार ने शिक्षकों की वरिष्ठता और सेवा से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वेतन संरचना, प्रोन्नति और वरिष्ठता जैसे मामलों पर विचार कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी।
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शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, स्थानीय निकाय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त हुए शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाते हैं। बाद में जब वे विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं तो उनकी सेवा निरंतरता और वरिष्ठता को लेकर कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। इन विवादों के समाधान के लिए यह समिति गठित की गई है। समिति में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, उप निदेशक, संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक समेत कई वरीय अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
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समिति के सदस्य इस प्रकार हैं –
पंकज कुमार (परामर्शी)
मनोरंजन कुमार (निदेशक, प्रशासन)
अमरेश कुमार मिश्र (संयुक्त सचिव)
अमित कुमार (क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सहरसा)
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संजय कुमार चौधरी (उप निदेशक)
अब्दुल सलाम अंसारी (उप निदेशक, मगध)
संजय कुमार सिंह (आर्थिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग)
योगेश कुमार (जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज)
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समिति अपनी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करेगी। इसके बाद विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

									
										
NEET UG 2024: स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए कल, यानी 16 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है, वे उम्मीदवार जो नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in. पर जाकर फौरन आवेदन कर दें। परीक्षा की तिथि 16 मार्च तक पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। संभावना है कि तारीख आगे नही बढ़ाई जाएं।

									
										
DU Admission 2023: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक (UG) प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की है। विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) के आधार पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के माध्यम से प्रवेश ले रहा है, जिसका परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया गया था। डीयू के बयान के अनुसार, पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी।

									
										
TS EAMCET 2023 Seat Allotment Out :  तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने टीएस ईएएमसीईटी 2023 के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद कॉलेज-वार सीट आवंटन सूची रविवार 16 जुलाई 2023 को आधिकारिक वेबसाइट tseamcet.nic.in पर जारी कर दी है। तेलंगाना राज्य इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (टीएस ईएएमसीईटी) 2023 कॉलेज-वार सीट आवंटन की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को कॉलेज का नाम और शाखा दर्ज करना आवश्यक है।

Family Quotes

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										मिलने को तो हज़ारो लोग मिल जाते हैं,
लेकिन हज़ारो गलतियां माफ़ करने वाले 
“माँ-बाप” दुबारा नहीं मिलते।
									
										रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो,
कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो,
रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या सुख में साथ दें,
रिश्ते तो वो हैं जो हर पल अपनेपन का एहसास दें।
family thoughts in hindi
									
										बड़े अनमोल है ये खून के रिश्तें इनको तू बेकार ना कर,
मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई घर के आँगन में दीवार ना कर। 
									
										जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है,
और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है।

Good Night Quotes

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										ए चाँद मेरे दोस्त को एक तोहफ़ा देना,
तारों की महफ़िल के सपने दे देना,
छुपा देना तुम अँधेरे को रौशनी से,
इस रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा देना।
शुभ रात्रि
									
										आँखे  भी मेरी पलकों से सवाल करती है,
हर वक्त आपको ही याद करती है,
जब तक न कह दे शुभ रात्रि आपको ज़ालिम,
सोने से भी इंकार करती है।
Good night….
									
										बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता,
लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है।
शुभ रात्रि
									
										नींद भी क्या गजब की चीज है,
आए तो सब कुछ भुला देती है,
और ना आए तो
सब कुछ याद दिला देती है। 
शुभ रात्रि

Sad Quotes

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										मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते है,
जागती आँखो के भी कुछ ख्वाब होते है,
ज़रूरी नही के गम मे ही आँसू निकले,
मुस्कुराती आँखो मे भी सैलाब होते है।
									
										मजबूरी में जब कोई जुदा होता है,
जरुरी नहीं की वो बेवफा होता है,
दे कर आपकी आँखों में आँसू,
अकेले में आपसे भी ज्यादा रोता है। 
									
										मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त किसी से,
क्या पता उनके पास इंकार का भी वक्त ना हो।
									
										खामोश रहना ही बेहतर है,
लफ्जों के अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते है।  

Emotional Quotes

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										वक़्त अच्छा हो तो आप की ग़लती भी मज़ाक लगती है
ओर वक़्त खराब हो तो मज़ाक भी ग़लती बन जाती हैं।
									
										इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिन्दगी जी पाना,
बहुत लोगो को खटकने लगते है जब हम खुद को जीने लगते है।
									
										मेरे होठों की हँसी मेरे पापा की बदोलत है,
मेरी आँखों में खुशी  मेरे पापा की बदोलत है ,
पापा किसी खुदा से कम नही
क्योकि मेरी ज़िन्दगी की सारी खुशी  पापा की बदोलत है।
									
										असफ़लता एक चुनौती हैं – स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।

Good Morning Quotes

More › 
										इंतजार मत करिए। सही समय कभी नहीं आएगा।
									
										कठिन परिश्रम का कोई
विकल्प नहीं है।
									
										आज जो आप कर रहे हैं, वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा।
									
										“दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है..
खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख,
तू भी एक सिकंदर है।”
शुभ प्रभात

Birthday Quotes

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										बिकिनी में बोल्डनेस का तड़का लगातीं निया शर्मा
									
										
बिग बॉस का 16वां सीजन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। इन दिनों बिग बॉस के घर में शालीन भनोट और एमसी स्टैन की लड़ाई के चर्चा हैं। दोनों टीना दत्ता की वजह से आपस में भिड़ गए थे। वहीं, बिग बॉस के समझाने के बाद टीना शालीन से बात करने जाती हैं, तो सुंबुल अभिनेता का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में टीना सुंबुल पर भड़क जाती हैं और उन्हें बीच में नहीं आने की सलाह देती हैं।

Friendship Quotes

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										ऐसा नहीं की आपकी याद आती नहीं,
ख़ता सिर्फ़ इतनी है की हम बताते नहीं,
दोस्ती आपकी अनमोल है हमारे लिए,
समझते हो आप इसीलिए हम जताते नहीं। 
									
										दोस्ती का एहसान कुछ इस तरह मैं अदा करूँगा,
तू भूल जा मुझे पर मैं हर वक्त तुझे याद करूँगा,
तेरे लिए दुआ करूँगा।
									
										लोग कहते हैं कि इतनी दोस्ती मत करो
की दोस्ती दिल पर सवार हो जाए ,
हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो
कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए।
									
										जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना जरूरी है,
जो कहे “तू फिकर न कर में हूॅ तेरी LIC”
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।

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