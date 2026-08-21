Parenting Stress: बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माता-पिता के लिए एक सुखद अनुभव होता है। आज-कल पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि, पेरेंटिंग जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं। यह काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें माता-पिता को बच्चे की सही दिशा और उज्जवल भविष्य की चिंता होती है। ऐसे में वह हर चीज प्लानिंग के साथ ही करना पसंद करते हैं। आज की इस खबर में हम आपको उन आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पेरेंटिंग स्ट्रेस कम कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के बच्चे का पालन-पोषण कर सकते हैं।
समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर गांधी पार्क स्थित टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर दानपत्र प्रकरण, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों और प्रदेश की राजनीति पर अपनी बात रखी।
बिहार सरकार ने शिक्षकों की वरिष्ठता और सेवा से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वेतन संरचना, प्रोन्नति और वरिष्ठता जैसे मामलों पर विचार कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी।
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शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, स्थानीय निकाय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त हुए शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाते हैं। बाद में जब वे विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं तो उनकी सेवा निरंतरता और वरिष्ठता को लेकर कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। इन विवादों के समाधान के लिए यह समिति गठित की गई है। समिति में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, उप निदेशक, संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक समेत कई वरीय अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
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समिति के सदस्य इस प्रकार हैं –
पंकज कुमार (परामर्शी)
मनोरंजन कुमार (निदेशक, प्रशासन)
अमरेश कुमार मिश्र (संयुक्त सचिव)
अमित कुमार (क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सहरसा)
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संजय कुमार चौधरी (उप निदेशक)
अब्दुल सलाम अंसारी (उप निदेशक, मगध)
संजय कुमार सिंह (आर्थिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग)
योगेश कुमार (जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज)
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समिति अपनी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करेगी। इसके बाद विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।
NEET UG 2024: स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए कल, यानी 16 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है, वे उम्मीदवार जो नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in. पर जाकर फौरन आवेदन कर दें। परीक्षा की तिथि 16 मार्च तक पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। संभावना है कि तारीख आगे नही बढ़ाई जाएं।
DU Admission 2023: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक (UG) प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की है। विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) के आधार पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के माध्यम से प्रवेश ले रहा है, जिसका परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया गया था। डीयू के बयान के अनुसार, पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी।
TS EAMCET 2023 Seat Allotment Out : तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने टीएस ईएएमसीईटी 2023 के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद कॉलेज-वार सीट आवंटन सूची रविवार 16 जुलाई 2023 को आधिकारिक वेबसाइट tseamcet.nic.in पर जारी कर दी है। तेलंगाना राज्य इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (टीएस ईएएमसीईटी) 2023 कॉलेज-वार सीट आवंटन की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को कॉलेज का नाम और शाखा दर्ज करना आवश्यक है।
बिग बॉस का 16वां सीजन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। इन दिनों बिग बॉस के घर में शालीन भनोट और एमसी स्टैन की लड़ाई के चर्चा हैं। दोनों टीना दत्ता की वजह से आपस में भिड़ गए थे। वहीं, बिग बॉस के समझाने के बाद टीना शालीन से बात करने जाती हैं, तो सुंबुल अभिनेता का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में टीना सुंबुल पर भड़क जाती हैं और उन्हें बीच में नहीं आने की सलाह देती हैं।
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