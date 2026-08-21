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Good Night Quotes

Good Night Quotes

									ए चाँद मेरे दोस्त को एक तोहफ़ा देना,
तारों की महफ़िल के सपने दे देना,
छुपा देना तुम अँधेरे को रौशनी से,
इस रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा देना।
शुभ रात्रि
								
									आँखे  भी मेरी पलकों से सवाल करती है,
हर वक्त आपको ही याद करती है,
जब तक न कह दे शुभ रात्रि आपको ज़ालिम,
सोने से भी इंकार करती है।
Good night….
								
									बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता,
लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है।
शुभ रात्रि
								
									नींद भी क्या गजब की चीज है,
आए तो सब कुछ भुला देती है,
और ना आए तो
सब कुछ याद दिला देती है। 
शुभ रात्रि
								
									रात आती है तारें लेकर,
नींद आती है ख़्वाब लेकर,
दुआ है ये मेरी कि नई सुबह आए कल,
तुम्हारे लिए ढेर सारी ख़ुशियाँ लेकर।
शुभ रात्रि
								
									शिकवे गिले दिल  से मिटा दे यार,
परेशान हूँ थोड़ा गले लगा ले यार,
मोहब्बत भरा गुड नाईट तुझे
तेरी दोस्ती है एसी जैसे बड़े भाई का प्यार।
Good night….
								
									रिश्ते वो नहीं जिसमे रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमे रोज साथ हो,
रिश्ते तो वो है जिसमे कितनी भी दूरिया हो 
लेकिन दिल में हमेशा याद हो। 
Good Night
								
									अंग्रेजी में, “गुड नाईट”
हिंदी में, “शुभ रात्रि”
उर्दू में, “शब्बा खैर”
कन्नड़ में, “यारणदि”
तेलगु में, “पादनकोपो”
और अपनी स्टाइल में
“चल लुढ़क ले अब”
Good Night
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