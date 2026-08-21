ए चाँद मेरे दोस्त को एक तोहफ़ा देना,

तारों की महफ़िल के सपने दे देना,

छुपा देना तुम अँधेरे को रौशनी से,

इस रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा देना।

शुभ रात्रि