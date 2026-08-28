नेपाल बाढ़: विचलित कर रही विनाशलीला, महाराष्ट्र के पीड़ितों को शिंदे ने दी सांत्वना; IAF ने बढ़ाए मदद के हाथ

02:23 AM, 27-Aug-2026

#WATCH | An excavator used to rescue an elderly woman from the debris amid the ongoing operation in the Tupche area of Nepal's Nuwakot district after flash floods caused massive destruction in the country.



The rescued people were shifted to the Chakra Dev Hospital.



(Sources:… pic.twitter.com/wiypjxYzt7 — ANI (@ANI) August 27, 2026

नेपाल में बाढ़ के बाद 400 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से अधिक भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियां युद्धस्तर पर लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। भारतीय वायुसेना ने मदद का एलान किया है। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई प्रदेशों की जनता शामिल है। लोग अपने प्रियजनों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉल के माध्यम से नेपाल में फंसे पीड़ितों को सांत्वना दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंडक नदी समेत अन्य संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नेपाल की सीमा से सटे बिहार में भी सरकार अलर्ट मोड में है।नेपाल से आ रही त्रासदी की तस्वीरें और आपदा का मंजर दिल दहलाने वाला है। एक वृद्धा को रेस्क्यू टीम ने बुलडोजर की मदद से बचाया। इस घटना की वीडियो में देखा जा सकता है कि वृद्धा को बचाने वाली टीम पहले उन्हें मशीन की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इसके बाद उन्हें तत्काल चिकित्सकों की टीम के पास ले जाया गया।नेपाल में वर्ष 2026 का कुदरत का कहर कितना भयावह है, इसका अंदाजा उन रिपोर्ट्स, वीडियो और तस्वीरों से लगाया जा सकता है जिसमें प्रत्यक्षदर्शी अचानक आए सैलाब को प्रलय सरीखा बता रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें, पुल, रिहायशी इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। नेपाल प्रहरी के सदस्य मलबे में लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं।