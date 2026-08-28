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नेपाल बाढ़: विचलित कर रही विनाशलीला, महाराष्ट्र के पीड़ितों को शिंदे ने दी सांत्वना; IAF ने बढ़ाए मदद के हाथ

Fri, 28 Aug 2026 03:32 AM IST
ज्योति भास्कर अमर उजाला नेटवर्क / एजेंसी।
अमर उजाला नेटवर्क / एजेंसी। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 28 Aug 2026 03:32 AM IST
खास बातें

नेपाल में बाढ़ से आई तबाही का मंजर विचलित कर रहा है। भारत के लोग बड़ी संख्या में लापता हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के लापता लोगों की तलाश जारी है। भारतीय वायुसेना (IAF) का विमान राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, ऐसे में संवेदनशील इलाकों और नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी हो रही है।

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नेपाल से तिब्बत तक तबाही का मंजर - फोटो : पीटीआई

लाइव अपडेट

03:33 AM, 28-Aug-2026

नेपाल बाढ़: भारत में राज्य सरकारों का रुख क्या?

तमिलनाडु सरकार में मंत्री आधव अर्जुन ने कहा, तमिल लोग भी नेपाल की आपदा में फंसे हुए हैं। सरकार आज रात और कल सुबह भी इस बारे में चर्चा करेगी। क्या वे विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों से मुलाकात के सवाल पर आधव ने कहा, उनके साथ सहयोगी मंत्री ए. राजमोहन, कृषि मंत्री आर. विनोद और अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री के. थेन्नारासु भी मिलने जा रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहे एकनाथ शिंदे ने नेपाल घूमने गए पर्यटकों और बाढ़ के कारण वहां फंसे पीड़ितों से वीडियो फोन कॉल के माध्यम से बात की। उन्होंने हरसंभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन देते हुए पीड़ितों से हिम्मत बनाए रखने की अपील भी की।
03:19 AM, 28-Aug-2026

नेपाल की बाढ़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या बोले?

नेपाल की बाढ़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सहयोग जताया है। व्हाइट हाउस में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा, हमने नेपाल से बात की है और उन्हें हर तरह की मदद की पेशकश की है। नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और यह भयावह घटना है... ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा... मजबूत और सुव्यवस्थित इमारतें माचिस की तीलियों की तरह बह गईं। यह बहुत भयानक है। हम सहायता भेज रहे हैं। हमने सरकार से भी बात कर आश्वस्त किया है कि उन्हें जो भी चाहिए, वह मिल सकता है... वहां 50-60 अमेरिकी नागरिक भी थे। हमें अभी तक पूरी सूची नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि वे ठीक होंगे।
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02:55 AM, 28-Aug-2026

नेपाल बाढ़: पीड़ितों के लिए विश्व हिंदू परिषद आगे आया

नेपाल में बाढ़ से तबाही पर अमेरिका, भारत समेत पूरी दुनिया की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए गुरुवार को जन समर्थन की अपील की। भीषण बाढ़ में तिब्बत के लोग भी मारे गए हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 290 भारतीय नागरिक शामिल हैं। बुधवार को आई भीषण बाढ़ में तिब्बत के अलावा मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों को तबाह किया। कई पुल बह गए और एक दर्जन पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। VHP ने X पर एक पोस्ट में लोगों से "नेपाल बाढ़ राहत अभियान" में योगदान देने का आग्रह किया। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि संगठन बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए जन समर्थन मांग रहा है। इस सहायता में विस्थापित परिवारों के लिए भोजन, कपड़े, दवाएं और आश्रय की व्यवस्था शामिल होगी।
02:35 AM, 28-Aug-2026

यूपी में गंडक समेत अन्य नदियों की निगरानी, दो जिले हाई अलर्ट पर

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी देश में बाढ़ से कम से कम 177 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग लापता हैं। यूपी प्रशासन ने गंडक सहित नेपाल से आने वाली अन्य नदियों की निगरानी बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल में 32 सदस्यीय SDRF प्लाटून और 22 PAC कर्मियों को भेजा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि लगभग 300 भारतीय पर्यटक भी लापता लोगों में शामिल हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, राप्ती और घाघरा जैसी नदियां चेतावनी स्तर के करीब या ऊपर बह रही हैं। 
  • बिहार के माधोपुर में राप्ती का जलस्तर 124.54 मीटर, बढ़ रहा पानी।
  • बलिया में घाघरा नदी चेतावनी स्तर 63.01 मीटर से ऊपर 64.06 मीटर पर बह रही थी।
  • वाल्मीकिनगर बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं।
02:23 AM, 27-Aug-2026

नेपाल बाढ़: विचलित कर रही विनाशलीला, महाराष्ट्र के पीड़ितों को शिंदे ने दी सांत्वना; IAF ने बढ़ाए मदद के हाथ

नेपाल में बाढ़ के बाद 400 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से अधिक भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियां युद्धस्तर पर लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। भारतीय वायुसेना ने मदद का एलान किया है। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई प्रदेशों की जनता शामिल है। लोग अपने प्रियजनों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉल के माध्यम से नेपाल में फंसे पीड़ितों को सांत्वना दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंडक नदी समेत अन्य संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नेपाल की सीमा से सटे बिहार में भी सरकार अलर्ट मोड में है।

बुलडोजर की मदद से बची वृद्धा की जान
नेपाल से आ रही त्रासदी की तस्वीरें और आपदा का मंजर दिल दहलाने वाला है। एक वृद्धा को रेस्क्यू टीम ने बुलडोजर की मदद से बचाया। इस घटना की वीडियो में देखा जा सकता है कि वृद्धा को बचाने वाली टीम पहले उन्हें मशीन की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इसके बाद उन्हें तत्काल चिकित्सकों की टीम के पास ले जाया गया।

बाढ़ को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?
नेपाल में वर्ष 2026 का कुदरत का कहर कितना भयावह है, इसका अंदाजा उन रिपोर्ट्स, वीडियो और तस्वीरों से लगाया जा सकता है जिसमें प्रत्यक्षदर्शी अचानक आए सैलाब को प्रलय सरीखा बता रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें, पुल, रिहायशी इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। नेपाल प्रहरी के सदस्य मलबे में लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं।

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