त्योहार से पहले महंगाई की मार: मुंबई में एक सितंबर से नौ रुपये लीटर महंगा होगा तबेला दूध; क्यों बढ़ाई गई कीमत?

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मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अनुसार, डेयरी पशुओं की कीमत बढ़ने और पशु आहार पर खर्च बढ़ने के कारण दूध की पुरानी कीमत पर बिक्री करना मुश्किल हो रहा था।उत्पादकों का कहना है कि अनाज समेत कई तरह के पशु आहार की कीमतों में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। चारे और ऑयल केक की बढ़ी कीमत ने भी दूध उत्पादन की लागत बढ़ा दी है। उनके मुताबिक, लगातार बढ़ती लागत के कारण कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया था।इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ सकता है, जो रोजाना तबेला दूध खरीदते हैं। अब उन्हें हर लीटर पर 9 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यानी 1 सितंबर से मुंबई में तबेला दूध खरीदने पर 93 रुपये की जगह 102 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे। त्योहारों के मौसम से पहले यह बढ़ोतरी घरेलू खर्च में एक और अतिरिक्त बोझ जोड़ सकती है। उत्पादकों ने कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती उत्पादन लागत को मुख्य वजह बताया है। नई दरें 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगी।