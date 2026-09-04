Patiala News: पंजाब स्टेट एमटीबी साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कल पटियाला में
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:35 PM IST
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नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा पंजाब टीम का चयन
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब (सीएपी) पंजाब स्टेट एमटीबी साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन करेगा। यह चैंपियनशिप पटियाला के गांव रीठ खेड़ी में रविवार सुबह 6 बजे से होगी।
इसमें पंजाब के विभिन्न जिलों के साइकिलिस्ट अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रदर्शन के आधार पर पंजाब की एमटीबी टीम का चयन होगा, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी। सीएपी अध्यक्ष चरणजीत सिंह धालीवाल और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली साइकिलिस्टों को उच्च स्तरीय मंच देना और नई प्रतिभाओं को आगे लाना है। एसोसिएशन प्रदेश में साइकिलिंग के ढांचे को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न हिस्सों में जिला स्तरीय एमटीबी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इनसे उभरते खिलाड़ियों को अनुभव और राज्य स्तर पर मौका मिला है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब (सीएपी) पंजाब स्टेट एमटीबी साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन करेगा। यह चैंपियनशिप पटियाला के गांव रीठ खेड़ी में रविवार सुबह 6 बजे से होगी।
इसमें पंजाब के विभिन्न जिलों के साइकिलिस्ट अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रदर्शन के आधार पर पंजाब की एमटीबी टीम का चयन होगा, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी। सीएपी अध्यक्ष चरणजीत सिंह धालीवाल और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली साइकिलिस्टों को उच्च स्तरीय मंच देना और नई प्रतिभाओं को आगे लाना है। एसोसिएशन प्रदेश में साइकिलिंग के ढांचे को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न हिस्सों में जिला स्तरीय एमटीबी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इनसे उभरते खिलाड़ियों को अनुभव और राज्य स्तर पर मौका मिला है।
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