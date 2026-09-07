Patiala News: पंजाब स्टेट एमटीबी साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 संपन्न, प्रदेश भर के साइकिलिस्टों ने दिखाया दम

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प्रदर्शन के आधार पर नेशनल चैंपियनशिप के लिए चुनी जाएगी पंजाब की एमटीबी टीमअमर उजाला ब्यूरोपटियाला। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब (सीएपी) ने पंजाब स्टेट एमटीबी साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 का सफल आयोजन किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पंजाब के विभिन्न जिलों के साइकिलिस्टों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का नेशनल एमटीबी साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पंजाब टीम में चयन होगा।सीएपी अध्यक्ष चरणजीत सिंह धालीवाल ने पंजाब में अपार साइकिलिंग प्रतिभा बताई। उन्होंने ऐसी प्रतियोगिताओं को प्रतिभा पहचानने और निखारने के लिए आवश्यक बताया। खिलाड़ियों की बड़ी भागीदारी युवाओं में साइकिलिंग के प्रति उत्साह दर्शाती है। सीएपी महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने माउंटेन बाइक (एमटीबी) साइकिलिंग को चुनौतीपूर्ण खेल बताया। उन्होंने कहा कि इसमें शारीरिक ताकत, सहनशक्ति, तकनीकी कौशल, संतुलन और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा होती है।विभिन्न वर्गों के विजेतायूथ बॉयज 8 किलोमीटर में रोपड़ के अखिलेश वर्मा ने स्वर्ण, अमृतसर के आरवजोत सिंह ने रजत और प्रभनूर सिंह ने कांस्य पदक जीता। यूथ गर्ल्स 8 किलोमीटर में पटियाला की हंसिका ने स्वर्ण, मुस्कान ने रजत और लुधियाना की जैसमीन कौर ने कांस्य पदक हासिल किया। सब-जूनियर बॉयज 8 किलोमीटर में संगरूर के खुशप्रीत सिंह ने स्वर्ण, अमृतसर के विश्वजीत सिंह पन्नू ने रजत और फरीदकोट के अरमान सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया। सब-जूनियर गर्ल्स 8 किलोमीटर में लुधियाना की अंशिका ने स्वर्ण, अमृतसर की जपनूर कौर संधू ने रजत और लुधियाना की कृतिका ने कांस्य पदक जीता। जूनियर पुरुष 16 किलोमीटर में होशियारपुर के सूर्या ठाकुर ने स्वर्ण, पटियाला के आशीष शर्मा ने रजत और लुधियाना के अमितोजवीर सिंह ने कांस्य पदक जीते।जूनियर महिला 12 किलोमीटर में लुधियाना की तरनवीर कौर ने स्वर्ण और भवनीत कौर ने रजत पदक हासिल किए। पुरुष अंडर-23 के 24 किलोमीटर मुकाबले में मोहाली के अभय प्रताप सिंह बिन्नर ने स्वर्ण, पटियाला के खुशाल आर्य ने रजत और लुधियाना के आर्यन श्योराण ने कांस्य पदक प्राप्त किए। पुरुष एलीट 24 किलोमीटर में लुधियाना के मोहम्मद नसीरू ने स्वर्ण, होशियारपुर के मंगल सिंह ने रजत और रोपड़ के तरनदीप सिंह ने कांस्य पदक जीते। महिला एलीट 16 किलोमीटर में लुधियाना की अशमीत कौर ने स्वर्ण, आकृति ने रजत और संगरूर की सरवीन कौर ने कांस्य पदक हासिल किए।