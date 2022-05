{"_id":"627730b6f5c255175a196105","slug":"patiala-jail-superintendent-transferred-for-assaulting-employee-case-registered","type":"story","status":"publish","title_hn":"फिर विवादों में पटियाला जेल: मुलाजिम से मारपीट करने पर जेल सुपरिंटेंडेंट का तबादला, केस भी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 08 May 2022 08:23 AM IST